高捷黃線也是自動駕駛 捷運局：高架僅1公里系統跟中捷不同

無人駕駛的台中捷運因高空墜落物發生死傷事故，高雄市捷運工程局針對未來同樣是自動駕駛系統的黃線捷運說明指出，黃線全長22.91公里，僅Y2至Y1站間約1.15公里為高架段，採用德國西門子通訊式列車控制系統（CBTC），黃線與中捷號誌系統廠商不同，已要求建議安全機制，避免意外發生。

中捷意外發生後，捷運高架段的安全性引發關注。高市捷運局指出，目前高捷紅橘線、輕軌、岡山路竹延伸線及小港林園延伸線全是有人駕駛系統，司機員若發現前方有障礙，可即時停車。

捷運局說，黃線採德國西門子設計生產的通訊式列車控制系統（CBTC）自動化等級4（GoA4）之無人駕駛號誌系統，它與台中捷運號誌系統廠商不同，系統設計方向與架構有差異，捷運局將以此次意外案例當借鏡，要求廠商提出強化機制，納入設計建置。

捷運局長吳義隆表示，將要求捷運工程團隊在高架段設置軌旁異物入侵偵測系統，類似意外於設計、施工、營運等階段列為風險管控項目，須有對應之危害減輕措施，避免類似意外發生。