高雄藍營這2區立委初選內戰競爭激烈 打政績牌或大咖加持
備戰2024立委，國民黨近日在高雄市前新苓、鳳山選區辦初選，全民調作業即將登場，選將為取得代表藍軍出戰門票，站路口、跑行程拚曝光率，也有人找黨內大咖加持，甚至提出6大政績及6大政見，拉攏中間選民。
高雄市前金、新興、苓雅選區初選，現任議員黃紹庭、陳美雅與前議員陳若翠在全民調一較高下，黃紹庭具有國民黨中常委身分，最近猛攻綠營施政民怨，他說，民進黨完全執政、完全腐敗，執政黨立委淪為「大小姐跟行政院的橡皮圖章」，發生擋BNT、擋高鐵進高雄市區、放任興達電廠汙染高雄空氣。
黃提出6大政見，包含推動高鐵進高雄市區，為振興南高雄增設第2座高鐵站，從左營站延伸到高雄火車站，助南北高雄均衡發展，也主張打造高雄成為完整的半導體產業鏈城市，推動「南IC、北台積」，南高雄亞灣區成為IC設計中心，北高雄有台積電、日月光等製造中心，串連設計、製造、封測，讓高雄成為擁有完整半導體產業鏈的城市。
陳美雅目前擔任高雄市議會國民黨團總召，有一定聲量，頂著日本早稻田法學博士光環，吸引不少中間選票。陳美雅最近也站路口向選民懇託，一步一腳印爭取認同。
鳳山選區初選熱度也上升，現任議員鍾易仲對決現任議員李雅靜，兩人各有擅場，鍾易仲論述能力不錯，隸屬於高雄藍營「KK政線」一員，有不少黨內議員為他助陣，鍾也邀台中市長盧秀燕拍影片拉抬聲勢。
李雅靜也有一定聲勢，她最近猛打行人地獄議題，加上長期關注停電民怨，塑造為基層代言人形象，組織也有一定實力。
國民黨高雄市黨部表示，高雄市第六、第七選區將採全民調方式初選，第六選區民調時間在5月11至16日之間完成，第七選區預計5月16至21日進行民調作業，2區各安排3天，實際執行時間由民調公司決定，民調作業結束隔天隨即公布民調結果。
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