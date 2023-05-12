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高雄無風雨路樹斷枝壓車 養工處保險理賠

中央社／ 高雄12日電

高雄市凱旋二路的人行道路樹10日上午在無風雨情況下突然枝條斷裂，壓損2車，所幸無人受傷。市府養工處今天表示，已通知保險公司後續理賠事宜。

轄區警方10日上午獲報路樹斷裂掉落，波及凱旋二路南往北行駛汽車及路旁停車格的計程車。

警方獲報後立即到場管制交通，將斷裂路樹枝條先移至路旁，並通報交通分隊到場事故測繪處理，待交通恢復順暢，由養工處到場查處後撤離。

養工處今天發布新聞稿表示，掉落樹枝為鐵刀木斷枝，斷枝上樹葉茂密無乾枯，研判為無預警斷落，將全面巡檢，對於斷枝造成車輛損毀及相關營業損失，因行道樹有投保公共意外責任險，相關賠償作業已委由保險公司辦理。

養工處人員說明，斷裂的枝條上樹葉茂密，研判非樹木疾病等因素造成，目前尚不確定發生原因。平時例行巡檢會針對危險、乾枯等枝條剪除、移除。

高雄市議員陳美雅今天對中央社記者表示，市府身為管理機關，應該確保路樹安全，無風雨卻突然斷裂，應非不可抗力，落實巡檢或可避免，市府應徹查養護工程是否有疏漏。

路樹 保險 樹枝

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