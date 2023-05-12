舊高雄車站歷史牆版保留修復 預計10月全部完工

興建於1940年的舊高雄車站，配合高雄鐵路地下化及高雄車站綠園道設計所拆除的部分牆體，將切割為9段歷史牆版保留，預計10月全部完工開放，將呈現原有構造及材料，保留高雄回憶。

高雄車站興建於1940年，並於2002年正式轉型成為「高雄願景館」，2003年登錄為歷史建築。配合高雄鐵路地下化及高雄車站綠園道設計，高雄願景館拆遷部分牆體，並將拆除牆體切割為9段歷史牆版保留。

副市長林欽榮今天前往視察相關保留修復工程。市府工務局新建工程處會後新聞稿表示，日前工程已完成開挖基礎，現正進行基礎版施工階段，之後將進行各區段基礎鋼板安裝、牆版吊裝及鋼桁架扶壁施作等工序。

工務局表示，目前施工中的鋼筋綁紮期程大約5月中前可完成，之後將進行基礎版澆置與基礎鋼板組立，並接續進行牆版吊運固定。裝修部分，則採去除表面覆蓋漆料方式，以恢復牆版原貌，預計10月全部完工開放。

目前牆版暫置於復興一路東側，待基礎工程達設計強度後再行吊搬運綠園道內安裝組立。未來牆版規劃沿著由原鐵路廊道蛻變的綠園道設計，以尋寶概念分別坐落於綠廊帶公園內，由舊車站為起點，作為歷史記憶牆版設置工程核心概念。

工務局指出，此案以修復原貌為原則，結合現代切割構體技術及修復工程，以呈現原有日治時期構造及材料，展現遺構歷史意義，保留高雄回憶。牆體也保存原有雨遮，將延續簷下遮陽遮雨性能，可作為鄰里休憩、遊樂的聚集地。