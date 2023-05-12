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高市查出7處建築工地有病媒蚊 勒令停工要求改善
天氣漸熱，登革熱蠢動，高雄市工務局今年至今稽查1361處建築工地，發現7處有病媒蚊孳生，已勒令停工並要求改善。
高市工務局今年元旦起即稽查建築工地，要求建築工地落實孳生源清除等相關防疫措施。夏季將到，更協調環保局、衛生局、勞工局、區公所等單位展開建築工地聯合稽查，至今發現7處有病媒蚊孳生，勒令停工並要求改善，複查合格才准予復工。
工務局指出，為落實工地自主檢查管理，已要求各工地負責人，主動針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池、基地空地範圍及四週水溝等處，清理或投藥，防治孓孑孳生，以免屆時停工受罰。
民眾若對工地安全或環境衛生有疑慮，亦可隨時向市府建管處反映，或撥打1999、環保公害專線0800-066666等服務電話反映。
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