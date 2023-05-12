台船承造的「海雄艇」今交船 海防再添新利器

關務署相隔20年再造新艇，委由台船承造4艘100噸級巡緝艇，汰換計畫中的最末一艘 「海雄艇」（CP-10006）今天交船，行政院長陳建仁期許海關同仁利用新巡緝艇強化邊境的管制，守護國境大門，讓台灣更安全。更表示，行政院去年再加碼9億執行第二期巡緝艇汰舊。

在陳建仁及高雄市長陳其邁等嘉賓見證下，台船公司董事長鄭文隆今天象徵性將巡緝艇模型移交高雄關務長陳木榮，完成海雄艇移交儀式。

鄭文隆表示，海雄艇於2022年2月開工，同年6月安放龍骨，11月命名下水，台船同仁在船舶中心監造代表及驗船中心驗船師們的監督指導下，戮力完成。這型巡緝艇為下鋼上鋁之結構，屬輕量化船舶又兼具船舶結構強度，全長32公尺，寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下船速可達30節，可配置30員。

台船指出，海關新造100噸級巡緝艇，具有高度耐浪性，搭配夜視系統，並設有無人機垂直起降空間，可執行海上查緝業務。相較過去船艉採加寬設計的100噸巡防救難艇，這型巡緝艇可大幅提升排水量及載重，交船後有兩年保固期，台船能有效執行保固或保養責任。

行政院長陳建仁說，台灣四面環海，海洋是最大的資源，最天然的安全屏障，也因海岸線綿長，容易成為不法犯罪管道。海關是最重要國門，關務不容絲毫放鬆，近年政府持續強化執法，維護海洋權益與海域治安，像防堵非洲豬瘟，毒品防治都是重要工作，有海關海巡人員堅守崗位，嚴守邊境，即能防止非法槍枝走私偷渡，做好邊防就能阻絕病毒、槍枝及毒品私菸入境，維護治安，守護產業的發展，讓國人安居樂業。

他表示，台灣有8個通商港口，有賴性能優異的巡緝艇把關，完成高危險的查緝任務且確保同仁執勤安全。行政院2019年就核定4年將近9億的巡緝艇汰舊換新計畫，將來會陸續補充200多名海關人力落實查緝工作。另為強化海域巡查，提供海關打擊犯罪的新設備，去年又再編列9 億，核定第2期巡緝汰舊計畫，續打造5艘巡緝艇，3艘快艇。

他說，蔡英文總統就任以來落實國艦國造工作，海巡或國防需要都交由國內廠商建造，每艘船艇的打造都在厚實台灣造船工業的實力。