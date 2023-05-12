新銳歌手薛詒丹出創作專輯 專程回恆春小鎮為外婆獻唱

曾是3項金曲得主「歐開合唱團」女中音的新銳創作歌手aDAN薛詒丹，政治大學企研所的高學歷和新潮時髦外表下，少有歌迷知道她童年曾在恆春鄉村生活過，最近展開首張個人創作專輯「倒敘 Flashback」夏季全台巡迴演唱，14日晚上特別挑選母親節回到恆春開唱，除了唱給外婆聽，還提供20張免費票招待在地媽媽阿嬤，獻給她最愛的小鎮。

自幼學習音樂的薛詒丹，大學和研究所雖選擇商科就讀，卻不曾停止追尋音樂的腳步，就學期間與同儕組成阿卡貝拉團體，征戰新加坡、奧地利皆得到優異的成績，更曾在台灣重唱大賽獲得冠軍；因渾厚磁性特色的嗓音，在研究所畢業時被延攬至「歐開合唱團」擔任女中音，歐開首張專輯旋即橫掃2013年金曲獎，就此踏入流行音樂產業。

曾任多位天王天后級歌手巡迴演唱會和聲的她，繼2019年推出首張創作EP《太安靜》備受好評後，去年9月發行首張創作專輯「倒敘 Flashback」，將醇厚嗓音發揮得淋漓盡致，更嶄露飽滿的創作才華；這次夏季巡迴以《倒敘 Flashback》專輯中單曲〈Summer Café〉為主題，場地為咖啡廳及在地特色空間，帶領聽眾用一杯咖啡的時間，用音樂把生活帶到身邊，帶著專輯透過輕鬆的對談，讓更多人透過音樂認識。

薛詒丹生長於高雄市，但7歲前大多住在恆春外婆家，在恆春城鎮南門舊巷裡，有她兒時與外婆緊握著手散步的畫面，她回憶，幼時都是在恆春外婆家長大，享受著無條件寵溺的愛，長大後離開小鎮，童年回憶仍深植心裡，不論身在遙遠的何方，心裡的座標依舊會是島上那四季如春的南方。

她提到，外婆在她小時候所給予無條件的疼愛，那份安全感成為她心底最堅強的後盾，「不論去到哪裡，南⽅在我們⼼裡都不只是⼀個地理位置，或許是⼀種⼼境」，這次有點近鄉情卻，要回到小時成長的地方，唱出關於這裡回憶的歌曲，其實有點難為情，特別打電話邀請阿嬤來聽，希望鎮定完成演唱，也很期待，因為終於有機會帶著描述恆春的歌曲「南門路上」回鄉獻唱。