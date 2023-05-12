高雄橋頭再生水廠今動土 陳建仁：可提供護國神山台積電用水

高雄橋頭再生水廠今天舉辦動土典禮，行政院長陳建仁說，再生水的品質高，可以提供護國神山「台積電」等高科技廠商用水需求，陳也稱讚高雄市長陳其邁抗旱措施完善，讓高雄到現在還不需限水。陳其邁表示，橋頭再生水廠未來會有3.5萬噸，加上楠梓再生水廠會有7萬噸，總共10.5萬噸，會確保產業與民生需求無虞。

陳建仁今天上午出席高雄橋頭再生水廠開工典禮。陳建仁表示，在高雄市長陳其邁努力下，台積電選擇落腳楠梓科技園區，高科技用水需求大，也對水的品質要求高，台積電秉持著ESG永續責任，願全部使用再生水，政府一定會做好產業後盾。

陳建仁說，中南部經歷600天不下雨的艱難情況，陳其邁迅速找到120口抗旱井水，最近行政院又核定相關經費在做伏流水的引進，所以高雄直到現在都還不需要限水，「要是在以前，我跟大家講，早就限水了！」

陳建仁說，高雄承擔了很多台灣產業發展最艱辛的部分，未來希望能夠朝向高科技轉型，目前政院核准的三大投資台灣方案共有新台幣2兆元，選擇高雄的就有3000萬元，他相信以陳其邁的招商能力，未來一定會有更多公司來到高雄投資。

陳其邁說，台積電為落實環評承諾與企業永續，有使用再生水及綠能的強勁需求，橋頭再生水廠未來啟用後，可穩定供應3.5萬噸的高品質再生水，連同楠梓再生水廠的7萬噸，將能確保產業及民生用水無虞。