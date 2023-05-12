澎湖花火節離島首場晚間登場 閃耀吉貝嶼夜空

2023澎湖國際海上花火節，首場離島場今晚在白沙吉貝嶼登場，將施放10分鐘精彩的煙火秀，澎湖縣長陳光復率縣府團隊與民眾一起登島欣賞璀璨的花火。

澎湖縣旅遊處表示，去年花火節3場離島場次，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消施放，今年疫情解封後，今天由吉貝嶼打頭陣。

旅遊處指出，今年國際海上花火節共有24場次，含離島3場次，自4月20日開幕以來，施放8場次在均在馬公觀音亭園區，離島場今晚8時在白沙吉貝嶼登場，24日與6月10分別在七美與望安2離島施放。

今晚吉貝場，將施放150發6吋及450發3吋等100種花色，長達10分鐘的煙火秀，讓吉貝嶼夜空更加璀璨亮眼，還邀請榮獲多項全國賽事冠軍的吉貝跆拳道和赤崁辣媽舞等團體表演，目前吉貝船班都已滿載，旅遊處樂見為離島創造更多觀光商機。