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恆春玉荷包首批送北農 一級品拍出1顆7元超高價

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價。記者潘欣中／攝影
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價。記者潘欣中／攝影

肉多、核小又甜的玉荷包荔枝進入產季，全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價，平均1顆約7元；恆春鎮農會說，今年受南部乾旱少雨影響，產季稍有延後，顆粒普遍較小，甜度卻勝過往年，首批送拍賣因和全國最大產區的高雄大樹重疊，但不及往年600元的超高價。

恆春鎮農會農會總幹林順和說，恆春玉荷包種植面積200公頃，果實大、核果小、果肉甜美多汁，甜度可達15度，因全台最南的地理位置，過去都比高雄大樹產區早半個多月上市，首批上市都在母親節前，在市場量少和消費者嚐鮮心理下，都能拍出好價，曾拍出每公斤逾千元的歷史天價，這幾年都在600元上下，今年因產期延後和高雄大樹產區重疊，因此下跌。

恆春鎮玉荷包果農嚴家華說，今年氣候穩定玉荷包著果率佳，保持七成產量，但遇上乾旱缺水，少了雨水滋潤，玉荷包結果的果粒不大，但甜度更勝以往，有灌溉設施的果農則不受影響，算是豐收年，因產期延後和高雄大樹產區重疊，首批上市的拍賣價不若以往，但仍是高價水果，等市場量大後，預估大顆的一級品過幾天會降至350至400元水準，之後將維持在200至300元的區間，小顆次級品在百元上下。

到恆春半島的遊客這幾天想就近在產地嚐鮮，卻尋遍恆春水果攤都撲空，水果攤商對著遊客苦笑說：「現在1顆近10元，貴桑桑，且無法冷藏、久放，誰敢進貨！」，因這陣子拍出每公斤400至500元高價，在地果農全往台北送，進貨風險實在太高，沒人敢進，要等過一陣子高雄大樹產區盛產後，降至百元再進貨。

全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收箱昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價。記者潘欣中／攝影
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收箱昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價。記者潘欣中／攝影
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價。記者潘欣中／攝影
全台地理位置最南的屏東恆春玉荷包，首批採收昨天運送台北農產運銷公司，今早大顆一級品拍出每公斤420元高價。記者潘欣中／攝影

恆春 農會 屏東

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