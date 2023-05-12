驚！白喬茵揭露2028年將通車的高捷黃線也採無人自駕

台中捷運悲劇引發其他縣市捷運乘客憂心，高雄捷運公司昨日深夜發新聞解釋，現有的紅橘兩線皆採高運量系統，配置司機員可隨時緊急停車。不過議員白喬茵卻也爆料，施工中的黃線是採無人自動駕駛模式，要求市府針對附近禁建和限建範圍應做更全盤規畫。捷運局表示，未來的安全維護機制會將此次中捷事故納入考量。

高雄捷運公司指出，紅橘線屬於高運量系統，配置有司機員，站間行駛是採自動駕駛，但若遇軌道突發情況，司機員可以隨時手動介入或緊急停車。列車停站後是自動開門，關門與發車則是由司機員手動執行，若有異狀就不會發車。

除了現在已經運轉的紅橘線系統外，高捷黃線去年10月動工，預計2028年完工營運。議員白喬茵指出，高雄未來的黃線捷運也將採取和中捷一樣無人自動駕駛模式，未來若遇緊急狀況，只依靠站務人員在10至20秒內完成指令回報行控中心停車，可說難度極高，因此除月台設緊急停車鈕，更該從附近禁建和限建範圍做更全盤規畫。

白喬茵說，法規只有規定距離，並未限高，在越高樓層作業受到風力、地震的影響就越大，意外也可能更多，所以限建區高樓層作業的施工應該訂定更嚴格的審查SOP作業標準。

白喬茵建議，高雄市政府應針對捷運沿線限建區的建案採取更嚴格及更密集的巡檢，並加強演練異物入侵時應變的SOP，工務局及勞工局在日常也應該加派人力不定期進行施工勘驗、勞安檢查，特別是進行高危險的建築工程，如塔吊拆卸期間，更應該要稽查施工的安全性，是否交管清空地面。

高市府捷運工程局表示，黃線確實採無人駕駛系統，不過安全維護機制還在規畫中，跟中捷不完全相同，統包工程已經發包但尚未設計，這次意外事件發生後，相關單位也會檢討如何納入需求做相關防制機制。