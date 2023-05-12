鼓山仁愛河濱商城都更沒進展 居民苦等新家

全國最大海砂屋「仁愛河濱商城」2021年鑑定為危樓強制開拆，一年半過後，都更遲無進展，7旬老婦嘆老伴臨終前住不到新家，6旬陳婦說每天吞安眠藥度日，部分居民控「更新會」選商過程黑箱作業，市府未盡把關之責，高市都發局則表示，更新會跟受委託廠商簽訂的規畫契約屬私法契約，公部門實在無權干涉。

高雄城中城事件過後，位在鼓山區的仁愛河濱商城因海砂屋問題被鑑定危樓開拆，住戶四散，市府當年介入媒合住戶租屋安置，現地則由住戶自行成立更新會，遴選建商推動都更，初步規畫蓋成29樓超高大樓，總經費逾百億。

近期不少住戶成立「自辦都更自救會」，控訴先前成立的更新會已「變質」，不僅合作的顧問公司不符招標資格，無都更經驗，且逾越會員大會授權範圍，為所欲為。更指更新會目前合作的營建對象有涉及掏空等黑歷史，住戶卻無置喙餘地，希望更新會能公開招商程序，改選其他適合的建商合作。

都發局表示，市府對此民辦都更案從頭至尾提供各項協助配套，由於住戶意見分歧，更新會研擬的計畫至今未送件，還不算成案，所以也沒有所謂「卡關」問題。

都發局說，河濱商城案去年12月已獲經濟部都委會通過，高市府今年2月完成公告發布實施，更新會希望調增基準容積至415%的訴求，市府討論3次後也以附帶條件同意。都發局長吳文彥另表示，更新會跟受委託廠商簽訂的規劃契約屬於私法契約，都發局實在無權干涉，如有爭議可循司法救濟，但都發局會主動提供法律諮詢，促成早日重建。