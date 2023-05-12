水情嚴峻 高雄每日竟漏水11萬噸

高雄現處於橙燈減量供水階段，但老舊自來水管每天竟漏水達11萬噸，等同近50口抗旱水井出水量。議員指台南跟屏東都跟高雄搶水，每滴水都很珍貴，應持續爭取經費汰換管線，全市汙水廠也升級為再生水廠。台水公司表示，高市近5年斥資26億汰換239公里老舊水管，明年漏水率可望從8.34%降至7.38%，後續會再跟中央爭取辦理。

高雄單日需水量約140萬噸，面臨今年乾旱，高市府與中央合力在高屏溪沿岸開鑿50口抗旱水井，4月底起每日供水13.2萬噸。不過議員陳麗娜指出，水情嚴峻，大家渴望老天爺下雨，高雄一天卻白白漏掉11萬噸水，幾乎等同抗旱水井抽取量！

「用水是產業發展的重要條件」，陳麗娜說，高雄沒水庫，乾旱必須自救，因此應把所有汙水廠都升級為再生水廠，也要持續汰換水管，將漏水率降至1％以下。

議員李雅慧也認為，為期12年的自來水管更新計畫可降低7.55％漏水率，高市府應持續爭取經費，解決高雄管線漏水問題。

台水公司第七區管理處副處長徐志宏說，高雄市水管漏水率8.34％，近5年斥資26億汰換239公里舊管線，今年度汰換經費為6.6公里、長度43公里，明年漏水率可降至7.38％，水管汰換計畫明年底到期，後續還沒定案，會再跟中央反映。

水利局長蔡長展表示，10年來大型開發都是使用再生水，臨海與鳳山汙水廠已設置再生水廠，橋頭再生水廠今天動工，楠梓也會做，另計畫在同盟路拉汙水幹管送水至楠梓處理。近年這兩次大旱，讓高雄與中央協調調度用水磨出豐富的經驗。