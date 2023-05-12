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高雄發40萬包鼠藥滅鼠 環團反彈
高雄市滅鼠周5月15日起跑，環保局宣布在里辦發放40萬包鼠藥，高雄野鳥學會及民眾憂心投放鼠藥恐讓鳥類誤食危及生態，是負面示範。環保局表示，因常接獲民眾反映老鼠入侵，且去年也出現漢他病毒出血熱確定病例，才沿往例發放鼠藥。學者建議，鼠患應綜合防治，避免影響環境生態。
高市野鳥學會指，市政府在澳洲交換生誤食鼠藥之際發放鼠藥，恐引起負面效果，雖然環保局有宣導，但仍無法管束民眾在農地施用鼠藥，也可能造成居家貓、犬、幼童誤食，凸顯環境政策的鬆散。
環保局表示，過去常會接獲情鼠患，地點多為市場、餐飲店家周遭，各區清潔隊員到現場查察，若發現疑似有老鼠行徑痕跡如糞便等排泄物，會噴灑漂白水消毒，而家鼠防除「以整頓環境為主，投毒餌藥劑為輔」。
環保局說，採購的鼠餌劑都經環保署認證合格的環境用藥，大多加入紅綠藍著色劑及苦味劑，可充當警戒色，防人畜誤食。衛生局則指漢他病毒中間宿主是老鼠，確診個案感染與身處鼠隻分布密度較高的環境有關，近3年高雄出現零星漢他病毒症候群個案，經通報治療已恢復健康。
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈表示，鼠患是每個城市的問題，傳統市場老鼠多，水溝蓋縫隙超過1.5公分，方便老鼠進出喝水與覓食，自然大量繁殖，一般物理性防治為設捕鼠籠、捕鼠夾、黏鼠板，用鼠餌更有效滅鼠。
台灣環境有害生物管理協會理事長白秀華表示，鼠患應綜合防治、因地制宜，避免其他生物受到傷害，且為避免鼠餌造成環境汙染，失效及未使用的餌劑應回收，另要衛教發放餌劑者或販賣的商店。
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