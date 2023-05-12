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劇毒鼠藥隨處可得 學者批管理草率

聯合報／ 記者潘欣中彭宣雅／連線報導
有農民將鼠藥放田梗當成護城河。圖／洪孝宇提供
有農民將鼠藥放田梗當成護城河。圖／洪孝宇提供

高雄市滅鼠周15日起跑，將發放40萬包鼠藥，引發民眾誤食和危害生態的擔憂；學者批評，台灣鼠藥便宜且太容易取得，愛放哪就放哪，且如此劇毒的藥物幾乎都登記為一般環境用藥，凸顯安全管理配套草率。環保署昨回應，鼠藥確有誤食等安全疑慮，兩周內將邀公會及業者討論修改規範，把部分鼠藥改為特定業者才准販賣的特殊環境用藥。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳說，早年為降低鼠害造成農損才推出滅鼠政策，但老鼠繁殖速度遠大於投鼠藥滅鼠，既然滅鼠政策難取消，就應檢討用藥效果；而每種作物的成長時間不一，面對鼠害，應專業評估作物生長時間、環境，優先營造友善鼠類天敵的環境，才能減少用藥、事半功倍，現況未與時俱進，給人虛應了事的感覺。

屏科大野保所博士生洪孝宇說，最近澳洲交換生吃到老鼠藥，其實不足為奇，在台灣取得鼠藥很容易，不只里長會發，各賣場通路、甚至網路都可合法買到便宜的鼠藥；對照農民買農藥要到合格農藥行登記身分才能買，劇毒的鼠藥卻隨處可得，且幾乎都登記為一般環境用藥，買了之後愛怎麼放就怎麼放，曝露鼠藥使用管理機制出了問題。

他說，鼠藥對人有危險，更會危害生態，包括其他動物誤食、也一併殺了鼠類天敵，所以在公園放老鼠藥滅鼠，毛小孩會誤食而死；農夫在田裡投放鼠藥，老鼠吃了，連帶害死吃牠們的猛禽，這可能是造成黑鳶生存危機的主因。

他說，在歐美，只有領有執照的除蟲公司才能用鼠藥，且須放在只有老鼠能進出的小盒裡，避免其他動物誤食，建議環保署盡快檢討鼠藥的管理辦法。

環保署化學局副局長陳淑玲表示，防治鼠害仍優先採清潔環境手段，兩周內會找業界討論，針對易被摻入食物的鼠藥粉劑、液劑，改列「特殊」環境用藥，須向領有執照的環境用藥經銷商才能購買。至於一般環境用藥的鼠藥，30幾年前就要求添加苦味劑和染劑，除加強宣導，也會討論要求業者多加一個餌劑盒子，避免誤食，且不能再由農藥行經銷用在田間滅鼠，這部分也會一併討論解決方案，避免扼殺田間生態。

老鼠藥 環保署 屏東

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