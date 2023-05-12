視察小三通 林右昌：金門準備好迎接陸客

內政部長林右昌昨視察小三通旅客入出境查驗通關情形，對何時開放陸客到金門旅遊，林右昌說，兩岸交流秉持尊嚴對等原則，相關政策由陸委會與國安會策定，看了小三通的通關流程，金門一直都準備好迎接陸客，但開放時程由陸委會決定。

林右昌昨到金門水頭碼頭視察民眾申請金馬證及小三通旅客入出境查驗通關，還贈所有女性同仁康乃馨，提前賀節，得知有一名疾管局同仁是「四寶媽」，還加碼一次送4束康乃馨。

林右昌也指示金門縣警察局強化查緝毒品走私勤務，應向上溯源追查幕後金主、貨主，防堵毒品由金門小三通管道進入金門。

對於何時開放陸客來金門？林右昌說，兩岸交流秉持尊嚴對等的原則，相關政策由陸委會與國安會策定，內政部移民署屬於執行層面，看中央如何訂定，不過我們做好一切準備服務國人。

迎接陸客部分，林右昌也表示，其實移民署等相關單位都準備得很好，包括人力都是疫情前規模，國人也很守規矩，相關一些通行申請等，準備非常流暢，包括金馬證也有服務，可以在5天內取得相關證件，很便利，迎接陸客，金門永遠準備好。至於是否會建議中央開放陸客，林右昌認為，這由陸委會做決定。

移民署表示，小三通於今年1月7日復航後，旅運量成長迅速，自3月25日起開放客運中轉台灣本島以來，約一個半月期間，金門入出境旅客就增加到約7萬人次。移民署南區事務大隊金門縣服務站今年累計已受理金馬證約9千件。