2023青春設計節駁二開幕打乒乓 以設計接招未來挑戰

「2023青春設計節」今天下午在駁二開幕，於大勇區C3、C5、P2、P3、七號倉庫，及蓬萊區B3、B4、B6共8棟倉庫展出，總獎金高達158萬元，展期到5月14日。文化局攜手企業力挺新銳設計師築夢，呼應國際展區主題「青春乒乓社—⽤設計接招」，打造巨型乒乓球、球拍，來賓與青年揮拍擊球啟動。

青春設計節是台灣設計科系學生的畢業前盛事，學生組隊在開幕典禮走紅毯。高雄市文化局長王文翠表示，每年的青春設計節總是能看到年輕學子展現的青春活力，高雄重視青年文創政策，扮演協力、輔導的角色，支持年輕人在各領域的創新表現。

青春設計節已邁入第14年，許多從青春設計節畢業的學長姐，都已是業界的佼佼者。文化局感謝支持青春設計節的企業夥伴，包括馬玉山、良悅建設、屋物、城市商旅、御筆室內裝修及樂誠創意等，慷慨贊助青春競賽獎金，總獎金高達158萬元。馬玉山食品蔡文智總監表示，期許台灣產業能夠因為設計的導入而升級。

青春設計節遍及大勇、蓬萊倉庫的校系展區外，並設置「獨立展區」，突破畢展框架，以小單位模式展出來自不同校系、年級的優秀作品。國際主題展區「青春乒乓社—⽤設計接招」策展人林唯哲表示，此次展覽邀請致⼒於設計創新思考的⽇本設計師太⼑川英輔、⾼⽥唯，與4位旅⽇台灣設計師參展，太刀川英輔、高田唯及佐佐木俊三位知名國際設計師，將來台講座。

今年的青春創意設計競賽，邀請各領域代表設計師組成夢幻評審團，包含永真急制Workshop負責人聶永真、Studio Shikai 設計總監曾熙凱、何理互動設計執行長葉彥伯、社計事務所執行長吳漢中、究方社創意總監方序中及音樂人陳建騏等，5月14日頒獎典禮公布年度最佳設計。

與青春設計節同時辦理的2023青春影展，有39校、56系、308作品參賽，入圍32部影視、動畫類短片。32部入圍作品、8個單元場次，疫後回歸高雄市電影館放映，場場皆有導演影人參與映後座談，可上ACCUPASS平台索票。