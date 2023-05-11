林右昌視察金門警察局 要求全力防堵毒品由小三通進入

內政部長林右昌今天到金門縣警察局慰勉警察同仁辛勞，並頒發團體獎勵金，林右昌特別關心小三通即將進入另一階段，林右昌要求金門縣警察局強化查緝毒品走私及勤務作為，除加強布線查緝，偵辦毒品案件時應向上溯源追查幕後金主、貨主，防堵毒品由金門小三通管道進入金門。

跟著立法院內政委員會來金門視察，林右昌此次也特別到金門縣警局慰勉同仁的辛勞，受到金門縣警察局長盧廷彰與同仁的熱情歡迎，林右昌也「博感情」的說，同仁如果有遇到問題都可以提出來，「他願意做大家的後盾」，並表示願與大家共同凝聚向心力。

林右昌也提到，打詐、掃黑工作做得澈底，民眾才能安居樂業。警方要落實新世代打擊詐欺策略行動綱領之識詐工作，深入鄰里強化民眾防詐免疫力，並持續透過百工百業、入班入校等加強宣導，尤其針對近期交通違規罰鍰、演唱會門票等熱門議題可能涉及的詐騙手法加強宣導，配合時事語題加深民眾印象。此外，也要求警方持續強化涉詐高風險對象之情資蒐報與分析，加強查緝跨境詐欺集圍或話務機房之量能，以有效從源頭遏止詐欺犯罪發生。

林右昌強調，對近期所發生重大槍擊案件均與黑道幫派間之糾紛有關，嚴重影響社會秩序及民眾對治安觀感，特別指示為防制黑道幫派藉公開活動壯大聲勢，要求警方將持續運用「掃黑專責隊」，採取系統性掃黑策略，深入掌握犯罪事證，以接連打擊的方式進行全面掃蕩。