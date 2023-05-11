水鳥愛上屏東萬年濕地群 生態工法搶修崩塌池邊坡

濕地提供淨化水質、提供水源、補充地下水、野生動物棲所、區域生態系統調節等多功用，也是休憩和環境教育好處場；屏東縣政府在萬年溪上游建置的濕地群，淨化水質，讓下游有乾淨水質、度過乾旱外，生物多樣性逐年增加，二級保育類水雉已倍增，縣府通過環境教育場域認證、向中央申請劃設為國家級重要濕地外，為提升邊坡崩塌的安全，已規畫近2000萬元改善。

縣環保局長顏幸苑說，為改善萬年溪水質，縣府於萬年溪上游建置濕地淨化水質，萬年濕地群由黃金、圳寮及海豐濕地組成，面積近30公頃。濕地除了淨化水質之外，近年來生物多樣性更加豐富，二級保育類水雉（又稱凌波仙子）在此駐足，繁殖數量已由4隻倍增至60隻，顯少留在臺灣繁殖的冬候鳥花嘴鴨，也有繁殖紀錄，另有紅冠水雞、白腹秧雞、彩鷸、水雉、大卷尾等。

她說，濕地擁有完整的食物鏈，加上安全的野生動物庇護環境，也提供國際遷徙鳥種棲息，此一生態豐富兼具教學功能，於前年8月通過環境教育場域；但海豐濕地生態池邊坡受魚類侵襲而崩塌，影響安全，縣長周春米指示「環教場域安全性升級刻不容緩」，要求爭取改善工程經費，環保局日前獲得環保署獲補助1904萬元，仍需自籌配合款896萬元，無縫接軌生態池邊坡改善工程。