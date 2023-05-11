從澳州學生鼠藥中毒到滅鼠周 學者：台灣滅鼠政策讓人搖頭

高雄市滅鼠周將於5月15日起跑，環保局宣布將發放40萬包鼠藥，再度引發居民誤食和危害生態的恐慌；學者說，政府早年在老鼠造成的農害壓力下執行滅鼠政策，但效果有限，應針對不同作物特性適時投放，不是發完就了事，另台灣取得鼠藥太容易且便宜，卻無限定專業人士購買等安全管理配套措施，應重新檢討，限用玉米梗粉成份的新一代環保鼠藥是解方之一。

屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳說，滅鼠政策是早年為降低鼠害造成農損的壓力形成，但從控制族群來看，老鼠繁殖的速度遠大於投鼠藥滅鼠的「除害」效果，既然滅鼠政策不能取消，就應發揮效果，每種作物的成長時間不一，對受鼠害的農作，應針對作物生長時間、環境和地點作專業評估，營造鼠類天敵友善環境，宣導掩埋鼠屍，不是發完就了事，才能事半功倍，基本上，滅鼠政策未與時俱進，更給人虛應了事感覺。

屏科大野保所博士生洪孝宇說，很多人好奇澳洲交換生吃到的老鼠藥是哪來的， 事實上台灣要取得鼠藥超容易，不只里長會發，大賣場、超市、甚至網路上都可合法販售老鼠藥且便宜；農民要買農藥要到合格農藥行購買，還要登記身分，又不得在網路上販售，但劇毒的鼠藥卻隨處可得，因鼠藥幾乎都登記為一般環境用藥，曝露鼠藥嚴重的使用和管理問題。

他說，鼠藥除了對人有危險，更嚴重的是造成生態危害，包括其他動物直接誤食和鼠類天敵的次級毒害，目前台灣販售跟使用鼠藥完全沒有規範，愛放哪就放哪，愛怎麼放就怎麼放，會看到公園放老鼠藥滅鼠，卻被毛小孩誤食的新聞，農夫在田裡投放鼠藥，老鼠吃下後，連帶吃牠們的猛禽都中毒，甚至可能是造成黑鳶生存危機的主因。

他說，台灣人習慣使用老鼠藥，還有全國滅鼠周創舉，有其歷史背景，不可否認，鼠藥仍是控制鼠害最有效的辦法，但應被列為最後不得已的手段，輕微或初期鼠害，應優先採用環境整理、捕鼠器具、天敵防治法，這是綜合防治的概念，降低對化學藥劑的依賴；在歐美國家，民眾是不能在零售店買老鼠藥的，只有領有執照的除蟲公司能使用，且須放在只有老鼠能進出的小盒裡，避免其他動物誤食。