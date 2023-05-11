台中展演空間少挨批「流行文化沙漠」王育敏：有增設必要性

民進黨中市議員陳俞融今天質詢表示，台中市流行音樂展演空間少，台中流行文化發展，也因展演空間不足而受限，要求市府跨局處合作，積極盤點現有公共場域，增加流行文化展演空間，讓市民能在台中享受更多流行文化及音樂表演，不要讓台中成「流行文化沙漠」。台中市副市長王育敏表示，台中市音樂表演空間有增設的必要性，未來包含中台灣電影中心內的設施等都會設置相關藝文空間。

民進黨議員陳俞融表示，台中市沒有足夠大且足夠多的展演空間，台中市民想要欣賞流行音樂表演，只能往南北兩頭跑，實在很可憐，反觀北部以台北為代表，有台北小巨蛋、南港展覽館、台大體育館ATT SHOW BOX、PIPE Live等20餘處場地可以選擇；南部以高雄為代表，也有高雄巨蛋、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、高雄國家體育場、後台 BackStage Live等10餘處場地，南北兩地在流行文化展演空間上，不但選擇多，容納人數也多，遠遠超過台中市現況。

陳俞融說，去年12月，國際級歌手莎拉布萊曼來台演唱，相較於高雄場巨蛋能容納1.5萬人，台北場小巨蛋容納1.1萬人，台中場選擇了只能容納1500多人的中山堂，實在貽笑國際，也凸顯台中流行文化展演空間不足事實。

陳俞融建議，台中流行音樂展演空間少，台中巨蛋進度又緩慢，市府可以就現有的場地進行活化，甚至可以跨局處合作提出計畫，結合鄰近歷史建物做整體再造，讓年輕人有更多欣賞流行音樂空間，也可增加台中觀光人潮。

民進黨議員張芬郁批評，台中是全台最年輕的城市之一，創新流行應成為台中市的代名詞，但台中市的流行文化長久未被重視，軟硬體也未跟上。

民進黨議員陳雅惠說，台中市自有流行文化品牌是什麼？一直沒有明確定位，經常與大型展演場擦身而過，無法彰顯文化特色，對於行銷城市，無法超高趕北，令人遺憾。

中市新聞局長鄭照新說，台中市有LEGACY、迴響音樂藝文展演空間、精明街商圈的玩劇島等音樂展演空間，市府除每年編列300萬元流行音樂活動補助，吸引業者在台中舉辦音樂活動；中大型場館部分，台中巨蛋已啟動相關採購程序，完工後可容納1.5萬人，中台灣電影中心也有Live House的規劃，預計今年下半年招商，另新民街倉庫群也是市府鎖定的地方。

鄭照新強調，去年在台中舉辦的音樂祭，如浮現祭、搖滾台中、春浪音樂節、利洛動物園派對等活動，吸引許多樂迷朝聖，其中搖滾台中逾17萬人次參與，未來市府持續推廣流行音樂活動，厚植流行音樂量能。