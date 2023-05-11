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高雄柴山獼猴集體下山逛大街 議員擔心是否棲地遭破壞

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
下山猴子在大樓內活動。圖／簡煥宗提供
下山猴子在大樓內活動。圖／簡煥宗提供

柴山獼猴數量眾多，近日卻有猴群現身山下的九如四路等市區道路、公園，事後有人拿國外獼猴在水塔泡澡影片做連結，引發居民不小恐慌。議員簡煥宗指出，過去都是零星猴子現身市區，現在一群猴子在中午下山，是否棲息地遭破壞需要注意。農業局長張清榮表示，若有猴群騷擾現象可打1999，會有專人協助處理，會加強宣導看見獼猴如何因應。

內惟地區就在柴山山下，直線距離不到1公里。4月24日中午時分，十幾隻台灣獼猴突然出現在九如四路鬧區逛大街，猴子在店家招牌及大樓樑柱跳上跳下。

簡煥宗今日在農林部門質詢時指出， 4日24日當天目擊十幾隻一起出現在社區，事後有人拿國外猴子在水塔洗澡的影片連結造假，社區一間美容院門口恰巧有猴子經過，老闆娘因此被質疑用猴子泡過澡的水來替客人洗頭，業者十分困擾，民眾也受到驚嚇。

簡煥宗說，內惟一帶常見獼猴，不過以前是零星1、2隻猴子坐在九如陸橋或公園活動，這次是大白天一大群出現在鬧區，情況十分罕見，農業局要跟壽山國家自然公園管理處聯繫了解，追查是否山上的棲息地受侵犯才被迫下山，另透過民政系統或社區發展協會合作加強宣導，告訴居民遇見猴子如何因應。

農業局長張清榮指出，柴山是獼猴既有生態棲地，壽山管理處現有志工團防範獼猴，也有辦理獼猴相關會議，會加強宣導民眾，遇上猴子要保持不碰觸、不餵食、不干擾，若出現在市區干擾或騷擾，可以打1999有專人協助處理。

下山猴子跳上街道旁的店家廣告招牌。圖／簡煥宗提供
下山猴子跳上街道旁的店家廣告招牌。圖／簡煥宗提供
議員簡煥宗目擊猴群下山逛大街，要求農業局重視此現象。記者徐白櫻／翻攝
議員簡煥宗目擊猴群下山逛大街，要求農業局重視此現象。記者徐白櫻／翻攝
猴群下山後，網路流傳一段猴子在水塔泡澡影片，事後證明影片來自國外，跟柴山猴子無關。記者徐白櫻／翻攝
猴群下山後，網路流傳一段猴子在水塔泡澡影片，事後證明影片來自國外，跟柴山猴子無關。記者徐白櫻／翻攝
4月24日中午時分，十幾隻台灣獼猴突然出現在內惟地區。圖／簡煥宗提供
4月24日中午時分，十幾隻台灣獼猴突然出現在內惟地區。圖／簡煥宗提供

猴子 台灣獼猴 老闆

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