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影／金門老翁開車撞公車 稱看到「魔神仔」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，小客車上的安全氣囊全爆開，可以想見撞上的瞬間撞擊力之大。記者蔡家蓁／攝影
金門后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，小客車上的安全氣囊全爆開，可以想見撞上的瞬間撞擊力之大。記者蔡家蓁／攝影

金門金寧鄉環島南路一段后湖公車站前路段今天上午發生一起自小客車撞公車的交通事故，倪姓駕駛因不明原因，逆向撞上公車，撞擊力之大，讓車上的安全氣囊全爆開，倪也胸部挫傷送醫，小客車的車頭毀損嚴重，好在當時公車上沒有乘客，警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車，詳細肇事原因正由金城分局釐清中。

今天上午9時25分許，倪姓男子駕駛自小客車由金寧鄉環島南路一段后湖往小西門方向行駛，行經后湖公車站前，因不明原因偏離車道，與對向柯姓男子所駕駛公車發生對撞，倪姓駕駛胸部挫傷，由消防隊送往部立金門醫院做進一步治療。

據現場目擊民眾表示，當時公車剛有乘客下車，剛起步行車速度緩慢，開沒2分鐘就遇上倪姓老翁的車逆向撞上來，撞擊聲之大，讓不少人都嚇了一大跳，倪姓老翁隨即也自行下車，公車司機還熱心協助詢問是否要協助送醫，老翁則驚魂未定說，疑似看到「魔神仔」，為了閃躲，才會將車開到對向車道，在場的眾人都嚇了一大跳。

警方也表示，經對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於詳細肇事原因由金城分局釐清中。

金門縣后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，好在並無人員傷亡。記者蔡家蓁／攝影
金門縣后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，好在並無人員傷亡。記者蔡家蓁／攝影
金門后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，小客車上的車頭因為猛力撞擊，引擎蓋整個變形。圖／警方提供
金門后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，小客車上的車頭因為猛力撞擊，引擎蓋整個變形。圖／警方提供
金門后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，小客車上的車頭因為猛力撞擊，引擎蓋整個變形。記者蔡家蓁／攝影
金門后湖附近今天上午發生一起小客車撞公車的交通事故，小客車上的車頭因為猛力撞擊，引擎蓋整個變形。記者蔡家蓁／攝影

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