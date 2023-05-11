高市受理9件A肝莓申訴 消保官指會協調團訟

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市消保官指目前共有9案提出申訴，業者號提出補償方案，包括全額退費及提供同額慰問金。如因購買食用出現疑似A肝症狀，經諮詢衛福部認可的檢驗機構後，可補助500元檢測費。

高市消保官殷茂乾說，遭汙染的莓果已下架，將依法銷毀，市府衛生局依法進行裁罰，市府消費者服務中心目前受理9件民眾申訴案，若消費者權益未獲妥適處理，都可提起消費爭議申訴，消保官會全力協助。

消保官說，市府會與行政院消費者保護處密切連繫，協調優良消保團體承接團體訴訟，衛福部對此表示，可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。欲提起團體訴訟的消費者需保留相關證據，以利後續訴訟。本案權益受損的消費者，可撥打1950消費者服務專線，向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

消保官提醒，食用汙染莓果的會員若出現有疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構做A型肝炎抗體IgM檢測者，可補助新台幣500元檢測費用；好市多會員如確診A型肝炎，經回溯性疫調確認是食用受影響商品所致，好市多會負責相關醫療費用。