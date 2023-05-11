快訊

公車墜50公尺懸崖… 乘客幸運逃生卻慘遭殺人蜂叮死

Google I/O發表新機Pixel 7a 一圖看懂和舊款Pixel 6a、Pixel 7差在哪？

台積電供應商英特格加碼投資台灣150億 是看到什麼機會？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市受理9件A肝莓申訴 消保官指會協調團訟

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
好市多爆發莓果遭A肝病毒汙染，高市消保官受理9件申訴。圖／高市衛生局提供
好市多爆發莓果遭A肝病毒汙染，高市消保官受理9件申訴。圖／高市衛生局提供

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市消保官指目前共有9案提出申訴，業者號提出補償方案，包括全額退費及提供同額慰問金。如因購買食用出現疑似A肝症狀，經諮詢衛福部認可的檢驗機構後，可補助500元檢測費。

高市消保官殷茂乾說，遭汙染的莓果已下架，將依法銷毀，市府衛生局依法進行裁罰，市府消費者服務中心目前受理9件民眾申訴案，若消費者權益未獲妥適處理，都可提起消費爭議申訴，消保官會全力協助。

消保官說，市府會與行政院消費者保護處密切連繫，協調優良消保團體承接團體訴訟，衛福部對此表示，可申請食品安全保護基金補助團體訴訟費用。欲提起團體訴訟的消費者需保留相關證據，以利後續訴訟。本案權益受損的消費者，可撥打1950消費者服務專線，向市府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴。

消保官提醒，食用汙染莓果的會員若出現有疑似A型肝炎症狀，經諮詢衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構做A型肝炎抗體IgM檢測者，可補助新台幣500元檢測費用；好市多會員如確診A型肝炎，經回溯性疫調確認是食用受影響商品所致，好市多會負責相關醫療費用。

好市多

延伸閱讀

好市多提賠償 消基會：金額「沒誠意」願協助團體訴訟

好市多A肝莓果補償方案 退費加慰問金、補助檢測費

好市多A肝莓賠償出爐 新北14處檢驗補助500元

好市多冷凍毒莓賠償條件出爐！全額退費再給慰問金及補助A肝檢驗、治療費用

相關新聞

影／金門老翁開車撞公車 稱看到「魔神仔」

金門金寧鄉環島南路一段后湖公車站前路段今天上午發生一起自小客車撞公車的交通事故，倪姓駕駛因不明原因，逆向撞上公車，撞擊力...

高市受理9件A肝莓申訴 消保官指會協調團訟

好市多「科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒事件，高雄市消保官指目前共有9案提出申訴，業者號提出補償方案，包括全額退費及提...

瀕絕植物武威山烏皮茶 重回屏東瑪家「母親」懷抱

一度以為滅絕的屏東在地特有植物武威山烏皮茶，消失80年後被發現並復育成功，屏東縣政府、瑪家鄉公所與財團法人辜嚴倬雲植物保...

高雄水情嚴峻每天卻漏水11萬噸 議員要求改善

高雄水情仍處橙燈減量供水，老舊自來水管每天漏水量卻高達11萬噸。議員陳麗娜指出，台南跟屏東都要跟高雄搶水，每滴水都很珍貴...

河濱商城都更案疑「卡關」 七旬嬤嘆老伴等不及住新家

高雄城中城事件過後，位在鼓山區的仁愛河濱商城因海砂屋問題鑑定為危樓，2021年底強制開拆，住戶四散租屋，但一年半過後，說...

高雄首座社宅「凱旋青樹」僧多粥少 中籤率即7%

高雄首座新建社會住宅「凱旋青樹」申請入住踴躍，245戶招租有3500件申請，昨公開抽籤，中籤率僅7%，經囤房稅補貼，租金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦