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瀕絕植物武威山烏皮茶 重回屏東瑪家「母親」懷抱

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
一度以為滅絕的屏東在地特有植物武威山烏皮茶，消失80年後被發現並由辜嚴倬雲植物保種中心復育成功。圖／民眾提供
一度以為滅絕的屏東在地特有植物武威山烏皮茶，消失80年後被發現並由辜嚴倬雲植物保種中心復育成功。圖／民眾提供

一度以為滅絕的屏東在地特有植物武威山烏皮茶，消失80年後被發現並復育成功，屏東縣政府、瑪家鄉公所與財團法人辜嚴倬雲植物保種中心今天合辦「武威山烏皮茶回家了」保種植樹活動，選在母親節前夕，象徵重回母親懷抱，

屏東縣長周春米盼帶領民眾認識「曾經與你我共存在同一片土地上」的珍稀植物，透過情感上關注，召喚全民支持與加入拯救瀕危物種行列。

周春米表示，武威山烏皮茶是屏東在地特有植物，以屏東縣瑪家鄉與來義鄉兩處為主要棲息地，其野外族群數量稀少，屬於嚴重瀕臨滅絕物種；在國立自然科學博物館楊宗愈研究員與辜嚴倬雲植物保種中心研究團隊努力下，成功復育出3500多株武威山烏皮茶幼苗，瑪家鄉公所支持回到原生育地落地生根，在縣府媒合下，促成了這場有意義的植樹活動。

武威山烏皮茶過去被稱為「武威山茶」，1918年日本學者佐佐木舜一於武威山採集過，但自此再也沒有人採集到，只能依文獻資料描述想像它的模樣，成為謎樣的植物；直到2003年有登山客在屏東山區採集到不知名植物，送往屏東科技大學由楊勝任教授鑑定，判斷是武威山茶，隔年屏科大學生再次前往採集，送交台大森林系教授謝長富鑑定，確定是消失80多年的神祕植物武威山茶，經重新分類處理後正名為「武威山烏皮茶」。

今天的活動在瑪家遊客中心舉行，眾人共同種下60株武威山烏皮茶。瑪家鄉長羅清仁說，此次植樹活動標題中的「sisaumaq（音譯：希沙屋瑪）」是排灣族語，意指「歸鄉的路」，瑪家鄉正是武威山烏皮茶的主要棲息地之一。

2007年成立的辜嚴倬雲植物保種中心，已蒐集超過3萬種植物，是全球最豐富的活體植物保種機構，對個數少且已被判定為野外滅絕、嚴重瀕臨滅絕、瀕臨滅絕及易受威脅等級的物種，透過專案繁殖計畫加以永續保種。

屏東縣政府、瑪家鄉公所與財團法人辜嚴倬雲植物保種中心今天合辦「武威山烏皮茶回家了」保種植樹活動，選在母親節前夕種下60株幼苗，象徵重回母親懷抱。圖／民眾提供
屏東縣政府、瑪家鄉公所與財團法人辜嚴倬雲植物保種中心今天合辦「武威山烏皮茶回家了」保種植樹活動，選在母親節前夕種下60株幼苗，象徵重回母親懷抱。圖／民眾提供

辜嚴倬雲 周春米

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