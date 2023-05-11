高雄水情嚴峻每天卻漏水11萬噸 議員要求改善

高雄水情仍處橙燈減量供水，老舊自來水管每天漏水量卻高達11萬噸。議員陳麗娜指出，台南跟屏東都要跟高雄搶水，每滴水都很珍貴，應持續爭取老舊水管汰換經費，全市汙水處理廠全都要升級為再生水廠。水公司表示，老舊水管汰換計畫明年到期，後續還沒定案，會再跟中央反映。水利局回應，高雄大型開發都是使用再生水，再生水廠持續建置中。

自來水公司七區管理處指出，直至111年底，高雄市漏水率8.34％，高市近5年來老舊自來水管汰換239公里，經費約26億元，今年度的汰換經費為6.6公里、長度43公里，根據台水公司擬訂的自來水漏水率計畫，明年漏水率可降至7.38％。

高市議會農林部門質詢，議員陳麗娜指出，用水是產業發展的重要條件，這次水情嚴峻，我們渴望老天爺下雨，大高雄每天需水145萬噸，一天卻有11萬噸水白白漏掉，幾乎等同今年度13口抗旱水井的單日出水量，若能止住對高雄水情幫助很大。

陳麗娜也說，高雄沒水庫，台南、屏東都在搶水，求別人很痛苦，高雄必須要自救，應該要把所有汙水處理廠都升級為再生水廠，自來水公司的老舊管線汰換的十年計畫明年將到期，自來水公司也要持續汰換水管，漏水率要降至1％以下。

七區管理處副處長徐志宏表示，水管汰換計畫明年底到期，後續還沒定案，會再跟中央反映。

水利局長蔡長展表示，這10年來的產業政策，大型開發都是使用再生水，臨海與鳳山汙水廠已設置再生水廠，未來北高雄楠梓、橋頭也會做，另計畫在同盟路拉汙水幹管送水至楠梓處理，只有旗津無法蓋再生水廠，這兩次大旱讓高雄有豐富經驗，會與中央協調如何調度用水。