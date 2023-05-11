河濱商城都更案疑「卡關」 七旬嬤嘆老伴等不及住新家

高雄城中城事件過後，位在鼓山區的仁愛河濱商城因海砂屋問題鑑定為危樓，2021年底強制開拆，住戶四散租屋，但一年半過後，說好的都更遲無進展，一名7旬老婦指老伴臨終前一直感嘆「住不到新家」，高市都發局表示，河濱商城自主成立「都市更新會」推動重建，更新會仍在研擬事業計畫，都發局會促請加速作業，全案局方嚴守行政中立。

高雄河濱商城都更案進展慢，居民質疑都更「卡關」，70多歲阿嬤指搬離原住處後，原本期待在重建後的新家終老，卻一天等過一天，老伴在病榻中常繫念，「住不到新家」，日前真的帶著遺憾離世。60多歲陳姓婦人指和老伴靠著3萬元左右的微薄退休金度日，其中1萬需付租金，現在每天靠安眠藥才能睡。

高市都發局表示，河濱商城2021年5月自主成立都市更新會推動重建，同年10月建物經土木、結構、建築3大公會鑑定有危險，當年11月公告河邊街115巷東南側126戶依建築法81條限期拆除，並同步劃定更新地區，目前更新會仍在研擬事業計畫。

都發局指過程不斷提供各項配套，包括強拆建物必須之安置；提供專業諮詢至選出規劃團隊進駐銜接；協助試算開發財務成本負擔，邀專家學者提供專業開發建議等。也啟動鼓岩國小南側畫設都市計畫道路公展作業，共創學校社區雙贏。

去年12月經濟部都委會通過此都更案，市府今年2月即完成公告發布實施；另更新會希望調增基準容積至415%訴求，高市府亦協助提案，市都委會歷經3次專案討論同意以附帶條件方式同意，正待提報個案變更計畫進行實質討論，今年3月已催請更新會6個月內送件。

都發局表示，更新會須送件才能進行都更程序，都更事業計畫及權利變換計畫依法報府後，都透過公展、公聽會、聽證及審議會協助把關。都發局長吳文彥表示，更新會跟受委託廠商簽訂的規劃契約屬於私法契約，都發局無權干涉，如有爭議可尋司法救濟。都發局會主動提供法律諮詢，促成早日重建。