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高雄首座社宅「凱旋青樹」僧多粥少 中籤率即7%
高雄首座新建社會住宅「凱旋青樹」申請入住踴躍，245戶招租有3500件申請，昨公開抽籤，中籤率僅7%，經囤房稅補貼，租金依房型不同介於3500至1萬7200元間，6都中最優惠，都發局指最快6月就能入住。
「凱旋青樹」公開抽籤，全程網路直播。都發局指抽籤結果會公告於都發局官網，並盡速通知正取戶及部分備取戶擇期看屋，以利後續選屋、簽約入住。
「凱旋青樹」是高市首棟新建社宅，單房有127戶，2房型99戶、3房型19戶。簽約一期3年，可續約一次，也就是中籤者最長可住6年，若是經濟或社會弱勢者，得延長為12年。
都發局表示，「凱旋青樹」這次招租共共建245戶，吸引逾3500件申請案，篩選出符合資格的3411戶，邀律師公會律師、政風及資訊單位見證，公開抽籤決定選屋順位。
為減輕社宅住戶負擔，市府會運用囤房稅收入折減租金，一般戶租金原為市價8折，調降到市價7.5折、關懷戶從市價6折降為市價5折，調降後租金介於3500元到1萬7200元間。
備取序位與來不及申請社宅的民眾，也可透過其他政策獲得居住協助，包括都發局委託民間租賃業的包租代管；或透過「300億元中央擴大租金補貼專案」領取租金補貼。
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