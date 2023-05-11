高市將發放40萬包鼠藥 高雄鳥會批負面示範

高雄市滅鼠周將於5月15日起跑，環保局宣布在各里辦公處共發放40萬包鼠藥，但橋頭區民眾擔心投放鼠藥恐讓當地一級保育類草鴞誤食，危及生態，高市野鳥學會指公部門在澳洲交換生誤食鼠藥之際發放鼠藥，恐引起負面效果，並呼籲主管機關檢討鼠藥政策。高市環保局強調採購的鼠餌劑都經環保署認證合格，也大多加入著色劑，防止人畜誤食。

高雄鳥會表示，國內前不久才發生澳洲交換生誤食鼠藥事件，政府機關應學到教訓，但高市環保局卻在此時辦滅鼠周大量發放鼠藥，恐引起負面結果。

鳥會指出，高市環保局雖在新聞稿加註「滅鼠餌劑切勿使用於農田，以免草鶚、黑鳶、遊隼等一級保育類猛禽誤食中毒田鼠，造成死亡之憾事」等文字，實則無法管束民眾在農地施用鼠藥，有可能造成草鴞等野生動物死亡；且即便不用於農田，也可能造成居家貓、犬、幼童誤食，凸顯環境政策的鬆散。

鳥會表示，動植物防檢局2015年便停辦全國滅鼠周並刪除鼠藥發放預算，高市農業局已不再發放鼠藥，且與保育機關團體合作推廣友善農業， 但國內鼠藥在賣場、超市及各大網路購物平台都買得到，著實令人擔憂。環保機關提供免費鼠藥，更是不良示範。

鳥會更指，農委會「農藥購買實名制」政策2021年上路，危害環境生態及人命更直接、快速的鼠藥不但沒管制，還由環保機關公然發放，即使發放時加註警語，仍無法約束民眾正確使用鼠藥，讓鼠藥在台灣就有如不定時炸彈。主管機關有必要帶頭使用玉米梗粉成份的新一代鼠藥，並要求比照農藥採實名制購買。

高市環保局表示，家鼠防除是以整頓環境為主，投毒餌藥劑為輔，環保局除加強宣導「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」三不政策，也強調使用鼠餌時，僅需適量投放於鼠徑。