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屏縣府發生育津貼 溯自元旦

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣長周春米昨天宣布5月15日起，縣府補助新生兒生育津貼2萬元，溯及到今年1月1日。縣府生育津貼與33鄉鎮市生育津貼不衝突，里港、恆春、琉球、高樹、滿州第一胎可補助3萬元，若再加上縣府2萬元，這5鄉鎮的新手爸媽可領到5萬元，琉球鄉李媽媽今年剛生下女兒，開心地說「這是驚喜的禮物」。

屏東是全台最後一個宣布發放生育津貼的縣市，去年全國新生兒數僅13萬8968人創新低，屏東新生兒約4千名，發放生育津貼每年財政支出8千萬，「這是必要的、值得的、應該的」，透過實質補貼，讓新手爸媽能喘口氣。感謝前縣長潘孟安任內將縣府短債還完，讓縣府財政有空間可發生育津貼。

30歲張宇馨是新手媽媽，她說，物價高漲，養小孩真的滿困難，她設籍的屏東市生育津貼是1.5萬，如此等於有3.5萬元，不無小補。

縣議員梁育慈說，縣長從女性角色出發，推生育津貼獎勵型福利，減輕新手爸媽負擔。縣議員黃明賢是2個孩子的爸，他說，養比生的負擔更大，除著眼於生育津貼補助，更應健全托育環境，盡可能增加公共托育名額或合格保母數，可借鏡其他縣市加碼托育、學費補助。

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