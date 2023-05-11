高鐵新員工訓練 90秒架設逃生梯

台灣高鐵昨在左營基地辦新進服勤人員訓練，課程首度對外曝光。16名員工完成90秒內架設重15公斤逃生梯、列車攀爬及車內突發狀況模擬，員工須通過相關測驗，才能成為台灣高鐵一員。

台灣高鐵表示，疫後運量逐漸復甦，高鐵近來招募一批新進服勤人員，通過筆試、面試後，上線前還須接受歷時約2個多月訓練，包括理論課程136小時、實作訓練112小時及車上實習120小時，總時數達368小時。

這群新進服勤人員展開實作訓練課程，安全訓練部分，服勤員模擬遇緊急狀況要疏散乘客，須在90秒內架設逃生梯；服務訓練方面，演練乘客誤觸車上按鍵、旅客反映身體不適等應變流程，服勤員熟稔完成各項任務，展現訓練有素的專業架勢。

乘務員督導劉育羽說，高鐵服勤員須完成上述訓練課程，由學長姐帶著實務教學，才能成為一名合格的服勤員，每半年還有複訓。