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立委考察金門海洋學校 盼打造成地方創生基地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

立法院內政委員會昨天考察金門海洋學校、大二膽及金門國家公園等建設情況，立委陳玉珍表示，盼金門鄉親可快速從後疫情時代，恢復經濟繁榮景況，期盼將金門海洋學校打造為地方創生基地。

內政委員會除陳玉珍，還有立委游毓蘭、陳琬惠、李德維等人一同抵金考察，陪同的還有內政部長林右昌、海洋委員會主委管碧玲、大陸委員會副主任委員梁文傑等人。

首日考察海洋委員會對金門的相關建設，管碧玲表示，配合行政院「向海致敬」政策，建置「海洋驛站」作為傳遞海洋教育，也支持各縣市政府活用海岸帶閒置空間，建置「海洋環境教育場域」，海洋學校因此誕生。

海委會表示，111年度補助300萬元進行展覽空間規畫與展場建置，112年度又針對「金門海島學校建置規畫與推廣行銷」補助320萬元，盼將海洋學校打造成環境教案研發的場域及地方創生基地。

漁業署從108年到112年針對新湖漁港共補助1億7千多萬元，陳玉珍提到，未來串連附近諸多軍事防禦設施，逐漸建構一條兼具海岸生態體驗之濱海軍事生態體驗旅遊帶，以帶動地區觀光旅遊業發展，提升區域觀光價值。

金門 考察 陳玉珍

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