無照賣防蚊掛片、殺蟲劑 屏東環保局查違規20多件最高可罰30萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣環保局在市場查獲販賣未核准的環境用藥。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局在市場查獲販賣未核准的環境用藥。圖／屏東縣府環保局提供

網路電商平台交易活絡，民眾因不熟悉法律規定，在網路無照販賣環境用藥違規案件也日漸增加，環保署聯合各縣市環保局在網站查緝9個多月，屏東縣民眾違法販賣環境用藥達20多件，依據環境用藥管理法第32條規定，未取得環境用藥販賣業許可執照者，不得為環境用藥廣告，違反者將處6萬至30萬元罰鍰。

環保局表示，民眾透過網路電商平台購物普遍，民眾在不知法令情況，將包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等環境用藥上網販賣或廣告，經環保機關查獲者最高可罰30萬元罰鍰，且依行政罰法規定，不得因不知法規而免除行政處罰責任，請民眾勿心存僥倖。

環保局呼籲，如想在網路合法刊登廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥管理法規定，先取得環境用藥販賣業專業技術人員的合格證書，並向當地環保局申請核發「環境用藥販賣業許可執照」後，才可於網路販賣。

環保局提醒，民眾堅守「3不」原則，無照不上網廣告販售，不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥，不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能。

環保局呼籲，環境用藥能不用就不用，應以整頓居家環境來代替環境用藥，才是防治病媒蚊蟲之本。確保民眾選購合法安全環境用藥，可至環保署網頁「環境用藥許可證及病媒防治業」查詢系統(https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/）查詢。

屏東縣環保局到大賣場查核標示。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局到大賣場查核標示。圖／屏東縣環保局提供
屏東縣環保局在市場查獲販賣未核准的環境用藥。圖／屏東縣府環保局提供
屏東縣環保局在市場查獲販賣未核准的環境用藥。圖／屏東縣府環保局提供

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