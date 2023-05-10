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破行人地獄 高市行人專用號誌及科技執法提升路口安全

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
高雄市推出行人專用號誌及科技執法等作法，提升路口行人安全。圖／高雄市交通局提供
高雄市推出行人專用號誌及科技執法等作法，提升路口行人安全。圖／高雄市交通局提供

破除行人地獄高雄市交通局在全市幾大重要幹道及及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，並在人潮眾多的中山、五福，博愛、裕誠兩大路口，透過科技執法取締不停讓行人通過的違規車輛，保護行人安全。

交通局表示，除了設置40處行人專用時相、300處行人早開時向，也調整630處市區路口行人通行秒數為每秒0.8公尺，保障行人通過路口安全空間。

為讓長輩及婦幼更清楚檢視行人號誌，在全市150處路口設置30乘30公分「放大型行人專用號誌」大綠人，並持續盤點市區路幅較寬的主次要幹道路口，112年將再增加100處。至於在無法設置實體人行道的地方，也完成57處標線型人行道設置。

此外，市府各單位在新闢道路或易肇事改善路段，增設庇護島，為無法在綠燈時間內穿越路口的高齡長輩等行人，提供短暫停留空間。

高雄市警察局表示，利用科技執法設備於中山、五福，博愛、裕誠兩處行人量大的路口，偵測「不停讓行人」車輛執行舉發。該兩處路口從今年2月1日起正式執法，至5月7日止，已取締路口不停讓行人違規件數達250件。

警方分析行人交通事故發生原因，多為用路人未遵守交通安全法令，或是駕駛不禮讓行人所造成，市警局配合警政署5月1日起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，動員17個分局全力執行，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，112年5月1至9日，取締上記違規4901件。

高雄市推出行人專用號誌及科技執法等作法，提升路口行人安全。圖／高雄市交通局提供
高雄市推出行人專用號誌及科技執法等作法，提升路口行人安全。圖／高雄市交通局提供

人行道 高雄市 科技執法 行人地獄

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