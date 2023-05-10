破行人地獄 高市行人專用號誌及科技執法提升路口安全
破除行人地獄，高雄市交通局在全市幾大重要幹道及及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，並在人潮眾多的中山、五福，博愛、裕誠兩大路口，透過科技執法取締不停讓行人通過的違規車輛，保護行人安全。
交通局表示，除了設置40處行人專用時相、300處行人早開時向，也調整630處市區路口行人通行秒數為每秒0.8公尺，保障行人通過路口安全空間。
為讓長輩及婦幼更清楚檢視行人號誌，在全市150處路口設置30乘30公分「放大型行人專用號誌」大綠人，並持續盤點市區路幅較寬的主次要幹道路口，112年將再增加100處。至於在無法設置實體人行道的地方，也完成57處標線型人行道設置。
此外，市府各單位在新闢道路或易肇事改善路段，增設庇護島，為無法在綠燈時間內穿越路口的高齡長輩等行人，提供短暫停留空間。
高雄市警察局表示，利用科技執法設備於中山、五福，博愛、裕誠兩處行人量大的路口，偵測「不停讓行人」車輛執行舉發。該兩處路口從今年2月1日起正式執法，至5月7日止，已取締路口不停讓行人違規件數達250件。
警方分析行人交通事故發生原因，多為用路人未遵守交通安全法令，或是駕駛不禮讓行人所造成，市警局配合警政署5月1日起執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，動員17個分局全力執行，針對「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規(臨時)停車」及「道路障礙」等重點項目加強稽查取締，112年5月1至9日，取締上記違規4901件。
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