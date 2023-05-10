檸檬還沒進入盛產價格低迷 屏東九如鄉農會啟動運銷
每年7、8月是檸檬盛產期，還沒有進入產期，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文發現，產量還沒出，產地價格卻已跌到每台斤15元，接近農民的生產成本，與去年同期價格相比便宜近一半。九如鄉農會為穩定價格，超前部署，啟動推廣計畫，檸檬運到觀光地區農會，產地直送新鮮檸檬。
龔泰文昨天氣憤說，檸檬還要兩個月才盛產，但近日價格卻低迷，質疑背後有人操控企圖壓低價格，推測有人覬覦政府加工補助，認為政策錯誤沒讓農民受惠。
屏東縣府農業處鄭永裕則認為，檸檬果品品質與市場供需加上天氣影響南部缺水，檸檬皮厚汁少，且北部陰冷天氣，飲品消費力沒有預期的高，影響產地價格無法上升原因，會持續關注。
九如鄉農會啟動推廣計畫，將檸檬運銷到觀光景點農會，第一波有30家農漁會響應，除檸檬外，也同步協助鳳梨農拓展運銷通路。
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