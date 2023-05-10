快訊

懶人卡／生死瞬間！建案吊臂砸中捷車廂 恐怖過程全紀錄

靜宜助理教授搭中捷遇死劫 學生聞噩耗悲痛：老師是很溫柔、很棒的人

檸檬還沒進入盛產價格低迷 屏東九如鄉農會啟動運銷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
檸檬產地價格低迷接近成本價格，屏東縣九如鄉農會超前部署啟動運銷計畫。記者劉星君／攝影
檸檬產地價格低迷接近成本價格，屏東縣九如鄉農會超前部署啟動運銷計畫。記者劉星君／攝影

每年7、8月是檸檬盛產期，還沒有進入產期，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文發現，產量還沒出，產地價格卻已跌到每台斤15元，接近農民的生產成本，與去年同期價格相比便宜近一半。九如鄉農會為穩定價格，超前部署，啟動推廣計畫，檸檬運到觀光地區農會，產地直送新鮮檸檬。

龔泰文昨天氣憤說，檸檬還要兩個月才盛產，但近日價格卻低迷，質疑背後有人操控企圖壓低價格，推測有人覬覦政府加工補助，認為政策錯誤沒讓農民受惠。

屏東縣府農業處鄭永裕則認為，檸檬果品品質與市場供需加上天氣影響南部缺水，檸檬皮厚汁少，且北部陰冷天氣，飲品消費力沒有預期的高，影響產地價格無法上升原因，會持續關注。

九如鄉農會啟動推廣計畫，將檸檬運銷到觀光景點農會，第一波有30家農漁會響應，除檸檬外，也同步協助鳳梨農拓展運銷通路。

檸檬產地價格低迷接近成本價格，屏東縣九如鄉農會超前部署啟動運銷計畫。記者劉星君／攝影
檸檬產地價格低迷接近成本價格，屏東縣九如鄉農會超前部署啟動運銷計畫。記者劉星君／攝影

農會 屏東縣

延伸閱讀

媽媽姓名有「月」！八月堂「可頌買3送3」只有一天

相關新聞

扛15公斤逃生梯、徒手爬車廂 高鐵基地新訓課程首曝光

台灣高鐵今（10日）下午在高雄左營基地舉行新進服勤人員訓練，相關課程首度對外曝光。16名員工熟稔完成90秒內架設重達15...

破行人地獄 高市行人專用號誌及科技執法提升路口安全

破除行人地獄，高雄市交通局在全市幾大重要幹道及及學校周邊等路口，設置40處行人專用號誌，並在人潮眾多的中山、五福，博愛、...

檸檬還沒進入盛產價格低迷 屏東九如鄉農會啟動運銷

每年7、8月是檸檬盛產期，還沒有進入產期，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文發現，產量還沒出，產地價格卻已跌到每台斤15元，接...

全球半導體大廠英特格落腳高雄 全球最大製造基地啟用

全球半導體先進材料和製程解決方案大廠美商英特格，前年宣布擴大投資南科高雄園區，投資140億元打造全球最大、總面積5萬44...

因應小三通客運量需求 金門馬山港政策環評通過

因應小三通客運量增加需求，金門縣政府提出「金門國內商港區域新設馬山港區案政策評估」，擬新設馬山離岸港區，今天通過環評大會...

捕蜂捉蛇回歸2年 高雄議員抱怨1小時抵達蛇早已跑掉

高雄市捕蜂捉蛇業務回歸農業局近2年，去年度移除蜂5229巢、蛇3355隻。議員林富寶指出，民眾抱怨委外單位速度太慢、通報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦