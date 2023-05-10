全球半導體大廠英特格落腳高雄 全球最大製造基地啟用

全球半導體先進材料和製程解決方案大廠美商英特格，前年宣布擴大投資南科高雄園區，投資140億元打造全球最大、總面積5萬44000平方公尺的製造基地，今天新廠落成啟用，英特格總裁暨執行長 Bertrand Loy、台灣區董事總經理謝俊安、高雄市長陳其邁等人到場參與。陳其邁說，感謝英特格看好高雄打造全球最大基地，強化台灣半導體產業競爭力。

英特格總裁暨執行長 Bertrand Loy說，英特格深耕臺灣30多年，很榮幸能向全世界宣布英特格全球最大的製造基地於10日在高雄正式啟用，兌現協助臺灣半導體生態圈持續成長的承諾。

Bertrand Loy表示，英特格持續致力半導體生態圈永續發展，高雄新廠具備最先進的製造技術，將提供應用於半導體先進製程的產品組合，從廠區設計到產品製造都朝2030年永續發展目標邁進。

陳其邁表示，英特格展現高效率建廠，提供半導體供應鏈最好的解決方案。陳其邁說，時間就是風險，尤其是半導體產業，高雄市政府絕對是全球半導體製造商最值得信賴的工作夥伴，協助廠商在最快時間排除困難，提供全方位服務，跟合作廠商建構最完整、最具韌性的半導體供應鏈與生態系。

英特格高雄新廠總面積達5萬4000平方公尺，導入智慧製造打造全球最大生產基地，以2030年永續發展為目標，將生產先進液體過濾器、高潔淨度化學桶與先進沉積材料，為高雄創造逾500個工程領域為主的就業機會。

高市府經發局長廖泰翔說，英特格110年8月宣布建廠後，即由「投資高雄事務所」指派專案經理全程協助，提供建照申請、開工、使照申請到取得廠登等一條龍服務。