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討媽媽歡心 民眾黨金門黨部發康乃馨

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台灣民眾黨金門縣黨部今天在黨部發放康乃馨，吸引不少民眾前往領取。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨金門縣黨部今天在黨部發放康乃馨，吸引不少民眾前往領取。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天就是母親節，台灣民眾黨金門縣黨部今天下午在黨部發放來自田尾花卉產銷班的康乃馨，吸引不少金門鄉親到場領取，有民眾就說，母親節快到了，康乃馨也變貴了，感謝民眾黨金門縣黨部的實惠小禮物，讓他們可以透過花束，向母親傳愛。

台灣民眾黨金門縣黨部於今天下午14點在黨部(金橙牛肉麵旁邊)發放康乃馨，時間一到，立刻就吸引不少人到場排隊領康乃馨，民眾黨金門縣黨部執行長周曉芸也在現場發放康乃馨，周曉芸說，從今天起到12日的下午14點到16點民眾都可來黨部領取，如果有事無法到場，還可提供外送服務。

周曉芸表示，這次是黨部搬遷之後辦的首場活動，透過送康乃馨，讓金門鄉親瞭解金門黨部在地經營的決心，她說，看到前來黨部前領取康乃馨的婦女相當多，對一個在金門發展不久的政黨，能夠獲得金門鄉親的廣大認同，代表金門黨部的影響力逐步擴大。

前來領取的陳姓民眾表示，民眾黨這次的活動，相當符合民眾黨親民形象，因為每逢母親節康乃馨的價格水漲船高，而民眾黨除了有現場領取外，還特別提供外送服務，將花送到不方便到場領取的民眾手上，相當窩心，讓不少上班族都誇說「用心」。也有民眾說，此次來黨部領取康乃馨，也是特別表達對金門民眾黨的支持。

黨部主委吳嘉將表示，此次預計發放500束康乃馨，用實際行動表達對全國母親們的祝福，除了在黨部贈送之外，黨部志工幹部本周也會到大同之家、珠山日照中心、東門市場等地發送康乃馨，讓更多人感受到滿滿的溫馨祝福。

周曉芸表示，黨部永續經營金門無庸置疑，未來深根金門的活動仍會持續，將會以更多實際的行動愛金門，她也說，選舉前後的乾淨宣言，就像發放康乃馨一樣，選舉應如母愛一般純潔，也符合民眾黨白色無暇的理念宗旨，民眾黨在金門的存在，就是金門公平正義的民主聲音。

台灣民眾黨金門縣黨部今天在黨部發放康乃馨，不少民眾前往領取，也感謝民眾黨的溫馨舉措。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨金門縣黨部今天在黨部發放康乃馨，不少民眾前往領取，也感謝民眾黨的溫馨舉措。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨金門縣黨部今天下午在黨部發放康乃馨，由民眾黨金門縣黨部執行長周曉芸親自送花給民眾。記者蔡家蓁／攝影
台灣民眾黨金門縣黨部今天下午在黨部發放康乃馨，由民眾黨金門縣黨部執行長周曉芸親自送花給民眾。記者蔡家蓁／攝影

金門 台灣民眾黨 母親節

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