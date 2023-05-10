扛15公斤逃生梯、徒手爬車廂 高鐵基地新訓課程首曝光

台灣高鐵今（10日）下午在高雄左營基地舉行新進服勤人員訓練，相關課程首度對外曝光。16名員工熟稔完成90秒內架設重達15公斤的逃生梯、列車攀爬及車內突發狀況模擬，員工須通過相關測驗，才能成為台灣高鐵一員。

台灣高鐵表示，疫後運量逐漸復甦，高鐵近來招募一批新進服勤人員，通過筆試、面試後，上線前還須接受歷時約2個多月的訓練，包括理論課程136小時、實作訓練112小時及車上實習120小時等，總時數達368小時。

今天這群新進服勤人員正展開實作訓練課程，「安全訓練」部分，服勤員模擬遇緊急狀況需疏散乘客，須在90秒內完成逃生梯架設，待旅客疏散完畢，再示範列車攀爬安全技巧；「服務訓練」部份，則示範乘客誤觸車上按鍵、旅客反映身體不適等應變流程，服勤員熟稔完成各項任務，展現訓練有素的專業架勢。

乘務員督導劉育羽表示，實作課程中的逃生梯架設及列車攀爬，是因應萬一遇上邊坡滑動，列車無法通過，服勤員可利用逃生梯協助旅客離開，並在疏散旅客後攀爬列車進行確認，將逃生梯復位。此外還有消防滅火等訓練，不論發生天災或營運狀況，服勤員都能從容協助旅客疏散。

劉育羽說，高鐵服勤員須完成上述訓練課程，由學長姐帶著實務教學，最後才能成為一名合格的服勤員，且每半年還要進行複訊；新進服勤人員都努力積極完成訓練，目前尚無人退訓。

服勤員蔡雅丞表示，自己原本從事業務性質工作，因覺得高鐵企業形象及知名度高，所以決定來報考高鐵，她分享，第一次練習架設重達15公斤逃生梯，原本覺得很重，後來聽其他人分享施力技巧，練習久了就比較得心應手，希望熟悉疏散流程，讓旅客安心，也能幫助他們離開危險的環境。