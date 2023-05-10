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高雄第一社大水電義工團出馬 弱勢長輩終於有熱水洗澡

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄第一社區大學義工隊結合各項專長義工深入社區，已達百人規模。圖／高市社會局提供
高雄第一社區大學義工隊結合各項專長義工深入社區，已達百人規模。圖／高市社會局提供

家中水電的大小問題常讓一般人頭痛，弱勢家庭可能更難處理。高雄第一社大水電學員組義工隊，在水電行老闆林裕銘號召下，義工隊常協助長輩裝熱水器、修水管及換水龍頭等水電項目，義工隊結合各項專長義工深入社區，已達百人規模。

仁武區一名獨居長輩「阿義」家裡熱水器故障，已經一段時間沒有洗熱水澡，另位中風又獨居的「阿青伯」也有類似難題，以前生活靠同住的弟弟協助，日前弟弟生病住院，只能仰賴鄰居代買三餐，住家環境髒亂、衛浴設備漏水破損，也未裝熱水器。

社會局仁武社福中心結合華山基金會仁武站資源，聯繫高雄第一社大水電義工團到宅服務。施工過程中，穿著草綠色制服的義工隊員穿梭巷弄內賣力工作，不僅協助修馬桶及水龍頭，並贈送免費電熱水器，安裝完成後，阿義及阿青伯終於能洗熱水澡。

仁武社福中心說，義工群協助阿義住家裝熱水器，考量長輩會有失智風險，特別選用簡單易懂的裝備，裝好後耐心教導，另外長照資源也介入服務阿青伯，生活環境改善，不再處於滑倒致傷的風險之中。

社會局指出，高雄第一社區大學水電義工隊主動關懷弱勢家庭，亮眼服飾展現草根樸實力量，媒合及修繕居家修繕水電管線、照明設備、防水工程、瓦斯爐熱水器等項目，為改善弱勢家庭生活品質的做法值得肯定。

高雄第一社區大學水電義工隊前往弱勢長輩住家裝熱水器。圖／高市社會局提供
高雄第一社區大學水電義工隊前往弱勢長輩住家裝熱水器。圖／高市社會局提供

義工 水電 弱勢家庭

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