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無照網賣環境用藥殺蟲劑等恐罰30萬元 屏東抓逾20件

中央社／ 屏東縣10日電

環保署聯合各縣市環保局在網路查緝無照販賣殺蟲劑、防蚊掛片等環境用藥，屏東查到逾20件違法，縣府表示，未取得環境用藥販賣業許可執照者，可依法裁罰最高30萬元罰鍰。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，近年來網路電商平台交易活絡，民眾因不熟悉法律規定，而在網路上販賣環境用藥，環保署聯合各縣市環保局在網站上查緝9個多月，屏東民眾違法販賣環境用藥達20多件，依據環境用藥管理法第32條規定，未取得環境用藥販賣業許可執照者，不得為環境用藥廣告，可處新台幣6萬至30萬元罰鍰。

環保局表示，民眾透過網路電商平台來購物或拍賣相當普遍，但許多民眾在不知法令情況下，將包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等環境用藥上網販賣或廣告，將可裁罰，且依行政罰法規定，不得因不知法規而免除行政處罰責任，民眾勿存僥倖心態，得不償失。

環保局呼籲，如想在網路合法刊登廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥管理法規定，先取得環境用藥販賣業專業技術人員之合格證書，並向當地環保局申請核發「環境用藥販賣業許可執照」後，才可於網路上販賣。

縣府提醒，環境用藥能不用就不用，應以整頓居家環境來代替環境用藥，才是防治病媒蚊蟲的根本。

屏東縣政府 廣告 防蚊

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