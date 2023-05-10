內政委員會考察金門海洋學校 盼成地方創生基地

立法院內政委員會今天由金門籍立委陳玉珍率領，蒞金展開2天的考察行程，首日考察金門海洋學校、大二膽及金門國家公園等建設情況，陳玉珍表示，期待此次考察能讓中央各部會更加重視金門各項建設發展，充實金門觀光資源，活絡地區經濟，讓金門鄉親可以快速從後疫情時代，恢復經濟繁榮的景況。

立法院內政委員會今天上午前抵金門，除了陳玉珍外，還有立委游毓蘭、陳琬惠、李德維等人也一同抵金進行考察，另陪同的中央部會首長還有內政部長林右昌、海洋委員會主委管碧玲、大陸委員會副主任委員梁文傑、海委會副主委兼海巡署長周美伍、內政部營建署長吳欣修、農委會漁業署副署長王正芳等人。

內政委員會第一天主要考察海洋委員會對金門的相關建設，展現金門海島文化的風貌；管碧玲表示，配合行政院「向海致敬」政策，海洋委員會建置「海洋驛站」，作為傳遞海洋教育，引領國人「知海」、「近海」之灘頭堡。同時，海委會也全力支持各縣市政府活用海岸帶閒置空間，建置「海洋環境教育場域」，金門海洋學校由此誕生。

海委會表示，在陳玉珍的積極爭取下，海委會依據「海洋委員會促進地方政府推動海洋事務補助作業要點」，分別於111年度「海洋文化展覽暨生態教育推廣」補助金額300萬元，進行展覽空間規劃與展場建置。接續在112年度又針對「金門海島學校建置規劃與推廣行銷」補助金額320萬元。期盼將金門海洋學校不僅打造成為環境教案研發的場域，未來也是地方創生的重要實驗基地。