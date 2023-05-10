快訊

恐怖一瞬間影片曝光！興富發工地吊車31樓掉落 釀中捷1死8傷

解放軍航母佔位台灣東部 真能如大陸所願東西夾擊？

生死瞬間！第一車廂倖存乘客：清楚看到吊臂卡軌道…列車撞上去

內政委員會考察金門海洋學校 盼成地方創生基地

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院內政委員會今天由金門籍立委陳玉珍率領，首日考察金門海洋學校，與會代表在海洋學校門口合影。圖／讀者提供
立法院內政委員會今天由金門籍立委陳玉珍率領，首日考察金門海洋學校，與會代表在海洋學校門口合影。圖／讀者提供

立法院內政委員會今天由金門籍立委陳玉珍率領，蒞金展開2天的考察行程，首日考察金門海洋學校、大二膽及金門國家公園等建設情況，陳玉珍表示，期待此次考察能讓中央各部會更加重視金門各項建設發展，充實金門觀光資源，活絡地區經濟，讓金門鄉親可以快速從後疫情時代，恢復經濟繁榮的景況。

立法院內政委員會今天上午前抵金門，除了陳玉珍外，還有立委游毓蘭、陳琬惠、李德維等人也一同抵金進行考察，另陪同的中央部會首長還有內政部長林右昌、海洋委員會主委管碧玲、大陸委員會副主任委員梁文傑、海委會副主委兼海巡署長周美伍、內政部營建署長吳欣修、農委會漁業署副署長王正芳等人。

內政委員會第一天主要考察海洋委員會對金門的相關建設，展現金門海島文化的風貌；管碧玲表示，配合行政院「向海致敬」政策，海洋委員會建置「海洋驛站」，作為傳遞海洋教育，引領國人「知海」、「近海」之灘頭堡。同時，海委會也全力支持各縣市政府活用海岸帶閒置空間，建置「海洋環境教育場域」，金門海洋學校由此誕生。

海委會表示，在陳玉珍的積極爭取下，海委會依據「海洋委員會促進地方政府推動海洋事務補助作業要點」，分別於111年度「海洋文化展覽暨生態教育推廣」補助金額300萬元，進行展覽空間規劃與展場建置。接續在112年度又針對「金門海島學校建置規劃與推廣行銷」補助金額320萬元。期盼將金門海洋學校不僅打造成為環境教案研發的場域，未來也是地方創生的重要實驗基地。

漁業署亦表示，針對新湖漁港，漁業署從108年到112年，也一共補助投入1億7014萬元，尤其是陳玉珍每年預算都緊盯著漁業署針對金門各漁港的補助經費，每年投入的經費都是逐年成長中。陳玉珍也提到，未來串連附近諸多軍事防禦設施，逐漸建構一條兼具海岸生態體驗之濱海軍事生態體驗旅遊帶，以帶動地區觀光旅遊業發展，提升區域觀光價值。

立法院內政委員會今天由召委陳玉珍率領，蒞金展開2天的考察行程，首日考察金門海洋學校，陳玉珍致詞感謝相關單位對金門的支持。圖／讀者提供
立法院內政委員會今天由召委陳玉珍率領，蒞金展開2天的考察行程，首日考察金門海洋學校，陳玉珍致詞感謝相關單位對金門的支持。圖／讀者提供

金門 陳玉珍 考察

延伸閱讀

郭台銘屏東造勢旗海飄揚 立委陳玉珍：郭董有使命感

這兩天公布BNT採購秘辛始末 郭台銘：真相只有一個

宣明智邀藍委吃飯挺郭 陳玉珍：地方實力派人士有站出來

國民黨5月17日徵召侯友宜？ 宣明智：不覺會內定 何必繞大圈子

相關新聞

影／車門鎖好了嗎？柴山猴猛搖門把 民眾驚：要偷車嗎

高雄許先生昨天到鼓山區爬山，在北壽山登山口停車場看到「群猴亂舞」的畫面，一群台灣獼猴在一輛車竄上竄下，開心戲耍，甚至還猛...

爸媽看過來 屏縣府終於發生育津貼 這5鄉鎮首胎就有5萬

母親節前夕，屏東縣長周春米今宣布5月15日起，縣府補助新生兒生育津貼2萬元，溯及到今年1月1日。縣府生育津貼與33鄉鎮市...

網友敲碗Coldplay酷玩樂團演唱會加開1場 陳其邁：要許願

英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團宣布11月11日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，除了樂迷搶票，網友也敲碗希望加...

屏東發生育津貼2萬元溯及至1/1 新手爸媽驚喜

屏東縣政府今天宣布發放生育津貼新台幣2萬元，在屏東縣辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，並溯及至今年1月1日，讓新手爸媽相當...

防止雨後登革熱病媒蚊孳生 陳其邁示範「一桶水防治」

高雄本周日降下一波雨勢，為防範登革熱疫情發生，高雄市長陳其邁今率防疫團隊示範如何以「一桶水防治」降低病媒蚊孳生機會。陳其...

資源回收嬤痛失2子心情差 社工登門陪吃飯送康乃馨

高雄市86歲吳阿嬤靠資源回收微薄收入生活，近年接連遭受痛失愛子打擊，加上健康惡化，身邊無人陪伴，心情十分鬱悶。社工在母親...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦