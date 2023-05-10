爸媽看過來 屏縣府終於發生育津貼 這5鄉鎮首胎就有5萬

母親節前夕，屏東縣長周春米今宣布5月15日起，縣府補助新生兒生育津貼2萬元，溯及到今年1月1日。縣府生育津貼與33鄉鎮市的生育津貼不衝突，其中5個鄉鎮，里港、恆春、琉球、高樹、滿州，第一胎補助3萬元最高，若再加上縣府2萬元，這5鄉鎮的新手爸媽可領到5萬元，琉球鄉李媽媽今年剛生下女兒，開心說「驚喜的禮物」。

屏東縣是全台縣市最後一個宣布發放生育津貼，周春米今率領民政處、社會處、主計處與8個戶政事務所主任開記者會說明發放生育津貼措施。

周春米說，看到去年全國新生兒人數僅13萬8968人創下歷史新低，嚴峻的數字，屏東縣新生兒預估約4千名，發放生育津貼每年財政支出8千萬，「這是必要的、值得的、應該的」，透過實質補貼，讓新手爸媽們喘口氣，其他縣政預算會稍微縮衣節食。她感謝前縣長潘孟安任內將縣府短債還完，長債每年預計範圍還一部分，讓縣府財政有空間可以發生育津貼。

民政處指出，屏東縣去年出生登記僅3749人，與2021年4158人相比，年減9.8％，創下歷史新低，為提高生養意願，縣府從懷孕開始的產檢交通補助到寶貝出生後月嫂服務，今宣布再加碼生育津貼補助，父或母已設籍並實際居住屏東縣滿1年，中途未遷出，申請持續設籍者即可申請，申請期限是出生次日起六個月內。

30歲張宇馨是新手媽媽，她說，縣府發生育補助，讓她想要拚第二胎，現在通貨膨脹嚴重，養小孩真的蠻困難的，多一點補助的話，對父母來說是好事。她設籍在屏東市，屏東市的生育津貼是1.5萬元，這樣就有3.5萬元補助，不無小補。

縣議員陳揚說，先前就有爭取希望縣府發放生育津貼，但卻都說沒錢，讓縣內33鄉鎮市各自加碼生育津貼，搞得像軍備競賽。民進黨議員梁育慈說，小米縣長從女性角色出發，生育津貼獎勵型福利，減輕新手爸媽負擔。

議員黃明賢是兩個孩子的爸，他說，屏東終於有小小突破，但養比生的負擔更大，除著眼於一次性生育津貼補助，更應健全托育環境，盡可能增加公共托育名額、或合格保母人數，亦可效法其他縣市加碼托育補助、學費補助。