網紅七寶媽背嬰滑雪惹議 高市府安排上輔導課

高市議員黃捷接獲陳情指七寶媽網紅「林叨囝仔」背嬰兒練習滑雪等。高市府社會局回應，已請這對爸媽上親子教育輔導課程；教育局表示，經訪視其子女自學狀況良好，將持續關心。

高雄有名臉書（Facebook）粉絲專頁超過30萬粉絲的網紅七寶媽「林叨囝仔The Lins' Kids」，因挺著8個月孕肚爬山、把1歲大嬰兒背在身上滑雪等行為，引發網友質疑、關心其子女的自學狀況及安危。高雄市議員黃捷也表示，接獲許多陳情，希望市府能介入協助，保護孩子安全。

高雄市政府社會局家防中心主任李慧玲中午接受中央社記者電訪指出，市府已派員去關心七寶媽家庭，家庭親子關係良好，至於背1歲兒滑雪不恰當部分，也將請這對父母去上親子教育輔導課程，依規定最少須上4小時、最多50小時課程，詳細時數仍待社工評估父母育兒知能，目前也都表明願意配合。

針對「林叨囝仔」讓孩子自學部分，教育局發布訊息回應，目前此家庭有3名國小學生申請個人非學校型態實驗教育，教育局也依法規定期訪視，經查此案今年度和往年訪視結果良好，設籍學校也反映學生每週返校上課狀況良好。

教育局指出，3名學生每學年度結束繳交的學習狀況報告書符合此家庭所提出的計畫申請書；教育局與學校都持續關心這個家庭自學生，提供協助及輔導。

高雄市議員黃捷今天在臉書發布貼文指出，接獲許多民眾陳情，高雄有個七寶媽背著1歲大嬰兒，在孩子毫無防護情況下練習滑雪、深蹲跳等活動，畫面怵目驚心，希望能介入協助，保護孩子安全。

黃捷表示，劇烈搖晃嬰兒可能引起「嬰兒搖晃症」，使嬰兒腦部受傷、顱內出血，嚴重可能致死；每個人育兒方式不同，大家關心的同時，也應給予父母尊重，但一切都以孩子安全為重，絕對要避免憾事發生。