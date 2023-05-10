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雨後防登革熱總動員 陳其邁示範「一桶水防治」

中央社／ 高雄10日電

高雄市今天舉辦防登革熱日誓師活動，高雄市長陳其邁說，今年全國有35例登革熱境外移入個案，高雄有7例，目前無本土個案。因應5月梅雨季節來臨，雨後要啟動環境的消毒。

陳其邁今早出席「38區防登革熱日暨雨後48小時全民總動員」誓師活動，媒體聯訪時他說，因應登革熱即將進入流行的另一個階段，5、6月因梅雨易有積水；且隨著邊境開放，高雄與東南亞國家往來密切，環境清消相當重要。

「在南部蚊子比較聰明，傳播R值相對比較高，南部風險比較高。」陳其邁說，病媒蚊包括埃及斑蚊與白線斑蚊，尤其南部地區埃及斑蚊很厲害，傳播率也比白線斑紋來得高。登革熱潛伏期約為3至8天，需靠全員一起防治。

誓師活動有350多人參與，陳其邁現場示範登革熱「一桶水防治」，以無磷洗衣粉打泡沫倒入水溝，可有效預防清澈不流動水溝孳生病媒蚊。也視察高溫高壓沖刷水溝內壁蟲卵作業，衛生局、環保局則說明高雄市透過誘殺桶（Gravitrap）及高效能補蚊燈，以科技防疫工具輔助監測病媒密度。

陳其邁提到，防治登革熱有3大策略，第一個是決戰境外，就是高風險有發燒或登革熱症狀時，就媒合做NS1的快篩。第二個為社區疫調，找到高風險對象、活動區域等，做環境的清消。第三為病媒蚊密度監測，用高解析度的照相機攝影。

衛生局也呼籲市民配合每週三「防登革熱日」，檢查住家室內外環境，降雨過後48小時務必落實「巡倒清刷」環境整頓。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並告知醫師TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利醫師及早診斷。

另外，英倫天團COLDPLAY酷玩樂團將於11月11日在高雄開唱，已有不少網友敲碗加場。陳其邁在聯訪時說，「請大家努力許願，眾志成城，看能不能感動主辦方。」

陳其邁也說，COLDPLAY在台灣、亞洲甚至全球的歌迷很多，上次韓國女團BLACKPINK演唱會的經驗，就很多國外的歌迷到高雄，大家就努力，希望能夠美夢成真。

登革熱 陳其邁 衛生局

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