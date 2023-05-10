網友敲碗Coldplay酷玩樂團演唱會加開1場 陳其邁：要許願

英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團宣布11月11日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，除了樂迷搶票，網友也敲碗希望加開1場。高雄市長陳其邁今天上午出席「防登革熱日」活動時說：「這個要許願，眾志成城」。

Live Nation Taiwan 理想國臉書昨天公布Coldplay要來台開唱的消息，陳其邁也馬上現身貼文底下，留下Coldplay歌曲〈A Sky Full of Star〉的歌詞：「Cause in a sky, cause in a sky full of stars, I think I saw you.」並喊話Coldplay稱「歡迎來高雄！」

陳其邁今天出席登革熱防治活動，被問到網友希望Coldplay能加場演出，陳其邁對此表示，要許願，眾志成城，看能不能感動主辦方，Coldplay歌迷非常多，不只高雄，還包括台灣或全球在亞洲的歌迷，以上次BLACKPINK開唱的經驗，就有很多國外的歌迷到高雄，大家努力，希望能夠美夢成真。