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網友敲碗Coldplay酷玩樂團演唱會加開1場 陳其邁：要許願
英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團宣布11月11日將在高雄國家體育場（世運主場館）演出，除了樂迷搶票，網友也敲碗希望加開1場。高雄市長陳其邁今天上午出席「防登革熱日」活動時說：「這個要許願，眾志成城」。
Live Nation Taiwan 理想國臉書昨天公布Coldplay要來台開唱的消息，陳其邁也馬上現身貼文底下，留下Coldplay歌曲〈A Sky Full of Star〉的歌詞：「Cause in a sky, cause in a sky full of stars, I think I saw you.」並喊話Coldplay稱「歡迎來高雄！」
陳其邁今天出席登革熱防治活動，被問到網友希望Coldplay能加場演出，陳其邁對此表示，要許願，眾志成城，看能不能感動主辦方，Coldplay歌迷非常多，不只高雄，還包括台灣或全球在亞洲的歌迷，以上次BLACKPINK開唱的經驗，就有很多國外的歌迷到高雄，大家努力，希望能夠美夢成真。
Coldplay昨天公布亞洲及澳洲巡迴演出日程，將於2023年11月開始在亞洲各國展開體育場規模的巡迴演出，高雄場將於11月11日（週六）晚間7點半於高雄國家體育場舉行，票價資訊待公布，售票時間為5月17日中午12點至晚上11點59分開放Live Nation Taiwan會員預購，5月18日中午12點於拓元售票系統開賣。
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