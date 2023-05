網友敲碗Coldplay酷玩樂團演唱會加開1場 陳其邁：要許願

英國搖滾天團Coldplay酷玩樂團宣布11月11日將在高雄國家體育場(世運主場館)演出,除了樂迷搶票,網友也敲碗希望加開1場。高雄市長陳其邁今天上午出席「防登革熱日」活動時說:「這個要許願,眾志成城」。

Live Nation Taiwan 理想國臉書昨天公布Coldplay要來台開唱的消息,陳其邁也馬上現身貼文底下,留下Coldplay歌曲〈A Sky Full of Star〉的歌詞:「Cause in a sky, cause in a sky full of stars, I think I saw you.」並喊話Coldplay稱「歡迎來高雄!」

陳其邁今天出席登革熱防治活動,被問到網友希望Coldplay能加場演出,陳其邁對此表示,要許願,眾志成城,看能不能感動主辦方,Coldplay歌迷非常多,不只高雄,還包括台灣或全球在亞洲的歌迷,以上次BLACKPINK開唱的經驗,就有很多國外的歌迷到高雄,大家努力,希望能夠美夢成真。