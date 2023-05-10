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屏東發生育津貼2萬元溯及至1/1 新手爸媽驚喜

中央社／ 屏東縣10日電

屏東縣政府今天宣布發放生育津貼新台幣2萬元，在屏東縣辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，並溯及至今年1月1日，讓新手爸媽相當開心表示，驚喜的禮物。

根據內政部統計，去年的新生兒出生人數僅13萬8986人，創歷史新低，屏東縣出生登記只有3749人，與去年4158人相比，年減9.8％。

屏東縣政府今天舉行記者會，由屏東縣長周春米宣布發放生育津貼2萬元，5月15日起可以至戶政事務所申請。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪指出，這是溫暖的心意，媽媽辛苦懷孕10個月後順利誕生寶寶，這是多令人開心消息，縣府獻上祝福，減輕爸爸媽媽的負擔。

民政處指出，於民國112年1月1日以後出生，並在屏東縣各戶政事務所（含辦公室）辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，只要出生當日，父或母已設籍並實際居住滿1年，中途未遷出，且申請補助時持續設籍者，即可申請生育津貼，每名新生兒將發放新台幣2萬元。申請期限為出生次日起6個月內，且與各鄉鎮市公所發放的生育補助並不排斥。

縣府表示，為了提高生育率、減輕父母負擔，也提供從懷孕開始的產檢交通補助到嬰兒出生後的月嫂服務，讓屏東的友善育兒政策升級。

甫喜獲愛女的屏東李姓民眾告訴中央社記者，這是第1胎，新生兒要準備的物品相當多，縣府發放2萬元津貼，對於新手爸媽而言真的是驚喜的禮物。

生育補助 新生兒

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