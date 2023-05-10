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防止雨後登革熱病媒蚊孳生　陳其邁示範「一桶水防治」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳其邁率防疫團隊，提醒市民雨後48小時落實巡倒清刷環境整頓。記者王勇超／攝影
陳其邁率防疫團隊，提醒市民雨後48小時落實巡倒清刷環境整頓。記者王勇超／攝影

高雄本周日降下一波雨勢，為防範登革熱疫情發生，高雄市長陳其邁今率防疫團隊示範如何以「一桶水防治」降低病媒蚊孳生機會。陳其邁說，除梅雨季節來臨，隨邊境全面開放國際往來頻繁，高雄與東南亞國家往來非常密切，風險也增高，呼籲市民在雨後48小時，務必落實「巡倒清刷」環境整頓，做好室內外清消作業。

陳其邁說，5、6月是梅雨季節，很容易有積水，在室內、室外瓶瓶罐罐的積水，很容易孳生埃及斑蚊與白線斑蚊等病媒蚊，尤其南部地區埃及斑蚊很厲害，加上高雄和東南亞的連結往來非常密切，所以市政府要特別提醒民眾，注意在環境的整頓清除。

陳表示，高雄市本土並不存在登革熱病毒，傳播方式為從國外入境者感染病毒，被環境中分佈的病媒蚊「埃及斑蚊」與「白線斑蚊」叮咬後，再透過叮咬其他人而傳染到社區。因潛伏期約為3至8天，結合社區力量防治、動員各局處加強環境清消，才能徹底降低傳播風險。

陳其邁說，今年35例全國的境外移入個案，高雄有7例，到目前為止還並沒有本土的個案，面對一個5月梅雨季節來臨，「下完雨後我們就開始來啟動環境的消毒！」陳其邁當場示範「一桶水防治」，把無磷洗衣粉打泡倒入水溝，預防清澈不流動水溝孳生病媒蚊。

衛生局表示，高雄防治登革熱有三大策略，一是決戰境外，入境如高風險有發燒或登革熱症狀時，就媒合做NS1的快篩；二是到社區裡一方面也進行疫調，找到個案可能的高風險對象、活動區域，根據活動區域來做環境的清消。

第三是病媒蚊的密度監測，利用各種高科技的方式，如利用伸縮棒及高解析攝像機（GoPro）來巡視高處有無孳生源，三管齊下在病媒蚊的數量、整體疫調、環境清消，減低傳播風險。

衛生局人員向陳其邁說明，如何使用科技捕蚊燈監測病媒蚊密度。記者王勇超／攝影
衛生局人員向陳其邁說明，如何使用科技捕蚊燈監測病媒蚊密度。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁提醒市民，雨後48小時落實巡倒清刷環境整頓。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁提醒市民，雨後48小時落實巡倒清刷環境整頓。記者王勇超／攝影
陳其邁示範「一桶水防治」，以無磷洗衣粉打泡倒入水溝，來預防清澈不流動水溝孳生病媒蚊。記者王勇超／攝影
陳其邁示範「一桶水防治」，以無磷洗衣粉打泡倒入水溝，來預防清澈不流動水溝孳生病媒蚊。記者王勇超／攝影
環保局人員向陳其邁說明如何使用誘殺桶捕蚊。記者王勇超／攝影
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病媒蚊 陳其邁 登革熱

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