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資源回收嬤痛失2子心情差 社工登門陪吃飯送康乃馨

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
獨居的高雄市吳阿嬤（右）靠補助生活，母親節前夕，社工特地來陪她吃飯。圖／弘道基金會提供
獨居的高雄市吳阿嬤（右）靠補助生活，母親節前夕，社工特地來陪她吃飯。圖／弘道基金會提供

高雄市86歲吳阿嬤靠資源回收微薄收入生活，近年接連遭受痛失愛子打擊，加上健康惡化，身邊無人陪伴，心情十分鬱悶。社工在母親節前夕到宅陪伴，找出塵封餐桌陪阿嬤吃飯，還送上康乃馨花束，吳阿嬤感動說「好久沒人跟我一起吃飯，很開心！」。

吳阿嬤先生過世後獨力撐起家計扶養三子女，因不識字只能做勞力工作，平日棲身狹小巷弄內的老舊鐵皮屋，道路窄到連摩托車都騎不進去，隨著年紀增長，吳阿嬤膝蓋嚴重退化，賴以為生的資源回收也難持續，只能靠低收入戶補助生活。

弘道老人福利基金會高雄服務處關懷800位獨居弱勢長輩，去年起為吳阿嬤啟動送餐服務，志工天天送來熱騰騰早午餐，另定期家訪、測量血壓、注意用藥，趁著送餐時間，不時陪阿嬤聊天，化解鬱悶情緒。

社工說，吳阿嬤二兒子去世，去年大兒子又因意外離開，接連失去兩個兒子帶來莫大打擊，阿嬤身體急遽退化，無精打采躺在床上，很少出門。

母親節前夕，弘道多位社工商量後決定給阿嬤驚喜，利用中午送餐時間買菜陪阿嬤一起吃，阿嬤原本都是一個人坐在床邊吃飯，為了眾人特別找出塵封已久的小餐桌坐下來用餐，大家邊吃、邊聊天，最後社工還獻上康乃馨慶祝母親節快樂，吳阿嬤閃著淚光道謝。

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