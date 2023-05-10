5/18國際博物館日 高美館不限次數免票參觀

5月18日是國際博物館日，高雄市立美術館響應此活動，當天將開放民眾不限次數免票入館參觀，同步推出美術館會員「高美之友」申辦限定好禮及「高美書屋」精選商品優惠。

高美館今天發布新聞稿表示，5月18日當天持博物館卡至高美書屋購書者，可享經典國際特展專書優惠；美術館有豐富精彩的展覽推廣活動，邀請大家踴躍參加，體驗城市美好藝術生活。

美術館指出，國際博物館協會（ICOM）自1977年起將5月18日定為國際博物館日，本屆主題為「博物館、永續性與健康福祉」（Museums, Sustainability andWellbeing）。

高美館長李玉玲表示，5月是溫馨而美好的月份，適合闔家出遊，響應博物館日精神，高美館在博物館日當天開放免票參觀，歡迎民眾來到美術館，暢享「多元史觀特藏室二部曲：南方作為衝撞之所」、「盪－吳瑪悧個展」、「世界－林明哲的藝術收藏」等當期展覽。

美術館會員制「高美之友」推行邁入4週年，高美館表示，為感謝卡友對高美館的支持，特別推出回饋活動，即起至5月31日，加入會員、續會員即贈開卡禮奈良美智周邊商品；母子一起申辦會員，可享午茶招待券等。

高美館指出，美術館座落於超過40公頃的藝術生態園區，春夏之交也恰是鳥類活躍季節，園區內常可見小白鷺、夜鷺、鳳頭蒼鷹、白鶺鴒等，甚至有機會可在密林池徑看見螢火蟲；園區也設置了吸引觀眾拍照的KUSO創意標誌牌，像是「禁止烤鴨」，以幽默提醒的方式引發眾人歡笑。