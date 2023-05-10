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「媽媽米其林」飲食文學評比出爐 白米飯白開水上榜3星

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影

高雄市新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，今天頒獎。各班紛紛提出創意料理，包括中式、異國或是甜品飲料，道道都趣味十足並充滿想像，最後精選三類共18道料理進入決選，由親師生扮演秘密客選出，結果看似平淡無奇的白米飯、白開水，意外榮登三星級米其林

母親節快到了，新上國小輔導處老師洪慧文說，希望讓孩子真正了解媽媽，因此推出了超有梗親子戲碼，包括「親子撞臉啦！」SHOW照片及「媽媽是一道料理」飲食文學創作。「媽媽是一道料理」突破傳統徵文主題，將媽媽與料理的特色結合來呈現飲食文學，結果各種創意料理紛紛出爐。

小朋友提出中式的臭豆腐、麻辣鍋、佛跳牆、白米飯，異國的披薩、辣炒年糕、拉麵及關東煮，連爆米花、烤地瓜及糖葫蘆都來了。每一道料理都來自孩子對媽媽或主要照顧者的細微觀察，再搭配料理特色產生。由全校老師、家長志工團和學生代表組成秘密客，進行投票。

新上國小校長王彥嵓表示，最後評選出三類、共六道的三星級料理，成為本次「媽媽米其林」得主。結果白米飯和白開水，意外榮登三星級米其林；另外上榜三星的料理還有薑母鴨、辣炒年糕、拉麵及糖葫蘆。另外選出二星及一星米其林，每一道料理創作者獲得專屬「媽媽米其林」證書。

寫出媽媽是白開水的四年級學童歐紫璇說，雖然水喝起來沒味道，卻對人體很有幫助，跟媽媽愛我的心一樣，果真獲得不少人的青睞。簡雋恩形容媽媽是白米飯，雖然是那麼的平凡簡單垂手可得，但卻讓孩子飽足，就像媽媽的愛一樣！

「我的媽媽是薑母鴨！」小朋友董芮昀說，媽媽平時給我們溫暖的照顧，但只要我們犯錯，就會知道薑還是老的辣。林詠潔覺得媽媽是臭豆腐，平時臉很臭，但內心卻十分溫柔又柔軟。

「親子撞臉」也釣出許多基因神複製、表情神複製及打扮神複製的親子檔，連校長王彥嵓都自動參加，貼出了自己小時候與父母親的合照，展現基因複製的神奇。

新上國小在母親節前夕，感謝志工對小朋友如母親般的照顧。記者徐如宜／攝影
新上國小在母親節前夕，感謝志工對小朋友如母親般的照顧。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影
新上國小在母親節前夕，感謝志工對小朋友如母親般的照顧。記者徐如宜／攝影
新上國小在母親節前夕，感謝志工對小朋友如母親般的照顧。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影
新上國小舉辦母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，小朋友紛紛提出創意，道道都趣味十足並充滿想像。記者徐如宜／攝影

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